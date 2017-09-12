NBA》轉戰火箭有譜？ 甜瓜與哈登、保羅合體圓夢（影音）

Harden, CP3, and Melo on the same team （via @Cbrickley603） pic.twitter.com/BFr0YATLI0 — Bleacher Report （@BleacherReport） 2017年9月11日

〔體育中心／綜合報導〕尼克球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與火箭的交易案已停滯多時，但甜瓜今天在一場眾星雲集的球敘中已搶先「圓夢」，與好友哈登（James Harden）和保羅（Chris Paul）同隊打球。

繼上回與詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）齊聚紐約打球後，「甜瓜」安東尼今再度與眾多球星相約打場同樂，其中火箭球星「大鬍子」哈登和「CP3」保羅兩人格外吸睛，因為安東尼非常想去火箭與老友合體，美媒笑稱火箭球迷可搶先一窺球隊未來的全新陣容。

這場球敘除了甜瓜現任尼克隊友諾亞（Joakim Noah）、L.湯瑪斯（Lance Thomas）、前尼克球員小哈達威（Tim Hardaway Jr.），雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）、坎特（Enes Kanter）、歐拉狄波（Victor Oladipo）和前隊友伊巴卡（Serge Ibaka）也齊聚一堂。

另有近年冠軍隊成員D.李伊（David Lee）、尚伯特（Iman Shumpert）、D.瓊斯（Dahntay Jones）和麥基（JaVale McGee）等人也都受邀到場共襄盛舉。