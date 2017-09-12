MLB》頭部滑壘拚斷手 印地安人中外野手骨折報銷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕近況火燙的印地安人昨以3：2力克金鶯，驚險延續18連勝紀錄，但先發菜鳥中外野手齊默（Bradley Zimmer）卻在比賽中受傷確定提前報銷，預計暫由30歲二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）移防支援。

印地安人昨續戰金鶯叩關19連勝紀錄，24歲菜鳥中外野手齊默卻在比賽中意外受傷，採用頭部滑壘時不慎弄傷左手，檢查結果為第四掌骨骨折，本季回歸無望，迫使印地安人得調整陣容填補空缺。

印地安人陣中尚有2A直升的菜鳥守將艾倫（Greg Allen）、老將傑克森（Austin Jackson）、奈昆（Tyler Naquin）和齊森霍（Lonnie Chisenhall）等人可用，但總教練法蘭柯納（Terry Francona）目前屬意讓30歲二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）移防外野，盼對打線有所助益。

齊默撲壘造成左手掌骨骨折。（資料照，法新社）

齊默因傷提前報銷。（資料照，USA Today Sports）

奇普尼斯在大聯盟7年皆以二壘手身分出賽，但大學及小聯盟時期曾有外野守備經驗，總計小聯盟共213場先發守二壘，另有25場先發守外野，左外野18場、中外野7場。奇普尼斯上月因右大腿拉傷進入傷兵名單，近日即將歸隊，今賽前已展開外野守備練習。

奇普尼斯表示在總教練開口前他已心裡有數，對於移防外野他也欣然接受，因為在經歷受傷缺陣後他只想歸隊、盡其所能做出貢獻，奇普尼斯表示他與總教練已有共識，明白移防外野是個暫時之策，但他們會努力嘗試、看看效果如何。

對於拉米瑞茲（Jose Ramirez）和厄謝拉（Giovanny Urshela）在他缺陣時表現出色，奇普尼斯也大方給予肯定，「所以現在我只想找個適合的位子貢獻所能，我想我仍然挺能幹的，不管在內野還是外野都一樣。」奇普尼斯說。

奇普尼斯將移防中外野。（資料照，美聯社）