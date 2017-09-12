網球》「辛然配」奪美網女雙冠軍 詹詠然世界排名創新高

詹詠然女雙世界排名創新高。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕「辛然配」女網好手詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）組合奪得美網女雙冠軍，締造台將在美網封后的紀錄，這也是詹詠然首座大滿貫賽冠軍。根據WTA最新世界排名，詹詠然在女雙排名升至第三，是她個人生涯新高。

「辛然配」自今年2月起首度合拍，今年分別在印地安泉、馬德里、羅馬、馬優卡、伊斯特本、辛辛那提，以及美網大滿貫中奪冠，兩人接下來還會聯手角逐武漢、北京及新加坡年終總決賽等三項職業賽，有機會再創佳績。

詹詠然過去在2007年澳網、美網時，搭配前「黃金女雙」莊佳容接連殺入決賽，但都爭冠失利，2011年澳網混雙、2015年澳網女雙都打進決賽，仍功虧一簣。如今詹詠然奪得美網女雙冠軍，世界排名也從從第六名升至第三名，是她職業生涯新高。

詹詠然女雙世界排名創新高。（資料照，路透）

現今女雙世界排名第一為捷克「左手劍」莎法洛娃（Lucie Safarova），第二名則為「瑞士公主」辛吉絲。

台灣女將中，謝淑薇曾在2014年創下女雙排名世界第一的紀錄，目前她女單排名為第99名，女雙排名為第37名。

謝淑薇。（資料照，法新社）