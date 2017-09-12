MLB》季後賽無望明年再戰 新任虎王提前動刀治療肘傷

老虎與季後賽漸行漸遠，已提前邁入重建。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕例行賽只剩不到一個月，數名球員相繼因傷告別球季，水手中外野手戴森（Jarrod Dyson）和老虎新任王牌富爾默（Michael Fulmer）已確定開刀提前報銷，專心養傷展望明年球季。

水手目前在美聯外卡排名第六，尚有6場勝差，與並列第四的皇家、遊騎兵僅差0.5場，但中外野手戴森並未隨隊進行客場七連戰，已確定動刀解決困擾他三週之久的核心肌肉傷勢與運動員疝氣問題。

「Jarrod決定主動出擊、開刀解決問題，傷勢其實不算嚴重、不至影響太大，但他選擇提早行動、搞定傷勢麻煩，因為他無法帶傷上陣，所以做了這個決定。」水手總教練瑟維斯（Scott Servais）說，戴森是在年初因交易來到水手，季後將成為自由球員。

水手戴森提前動刀，季後將恢復自由之身。（資料照，法新社）

已邁入重建的老虎戰績倒數，季後賽希望渺茫，送走前賽揚王牌韋蘭德（Justin Verlander）後，「虎王」接班人富爾默也決定動刀處理右肘神經問題，儘管富爾默強烈希望盡可能避免手術，但與醫生討論後決定開刀根除麻煩，下季應能如期回歸，大都會新王牌德葛隆（Jacob deGrom）去年9月曾接受相同手術，今年順利趕上春訓。

24歲的富爾默去年菜鳥球季勇奪美聯新人王，老虎繼2006年韋蘭德後再度獲獎，韋蘭德上月離隊改當太空人後，富爾默成為老虎先發輪值之手，成為新任老虎王牌。如今確定提前動刀，預計復健三至四個月應能趕上春訓，富爾默說：「現在第一優先就是明年春訓，這對我自己、還有最重要的、整個球隊來說是最好的。」

富爾默提前動刀，盼趕上明年春訓。（資料照，USA Today Sports）