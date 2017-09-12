亞冠賽》日本隊想徵召大谷翔平 「大王」有望對決？

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕首屆亞洲職棒冠軍爭霸賽將於11月16日至19日在東京巨蛋開打，日本國家隊「侍Japan」總教練稻葉篤紀坦言，希望徵召日本火腿「投打二刀流」大谷翔平。若他能以投手身分出賽，代表有機會對決中華職棒Lamigo桃猿「大王」王柏融。

亞冠賽限1993年1月1日以後出生或加入職棒3年以內球員參加，另開放3名資格限制外的球員，現年23歲的大谷翔平剛好符合資格。《日刊體育》報導，稻葉篤紀表示，「徵召（大谷翔平）可能性是有的。」

今年大谷翔平因腳傷辭退參加世界棒球經典賽，本季他在4月初在跑壘時受傷，一度缺陣，直到7月才回歸一軍。

大谷翔平今年多擔任打者，至今繳出7轟、28分打點、打擊率3成46的成績；但他在投球上表現欠佳，出賽2場都是先發，戰績0勝2敗、防禦率為15.43。日本火腿今天在主場對上樂天，大谷翔平將擔任先發一職。

由於大谷翔平季後可能會透過入札制度，挑戰美國大聯盟，他若能參加亞冠賽，將是他赴美前最後一次批上日本國家隊戰袍，若大谷能以投手身分出賽，就有機會對上王柏融。過去王柏融過就曾表示，最想對決大谷翔平。

亞冠賽預賽進行3天，11月16日由日本對南韓，台灣於11月17日對南韓、11月18日對日本，預賽取前2名晉級19日決賽。

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）