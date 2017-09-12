MLB》艾斯伯瑞又因妨礙打擊上壘 創大聯盟紀錄（影音）

With his 30th career catcher's interference tonight, @JacobyEllsbury is now @MLB's all-time record holder: https://t.co/yb9pdmRz0K pic.twitter.com/AkiCoNcVjw — Cut4 （@Cut4） 2017年9月12日

〔體育中心／綜合報導〕洋基艾斯伯瑞（Jacoby Ellsbury）今天對光芒時又因妨礙打擊上壘，這是他生涯第30次，刷新大聯盟紀錄。

受到艾瑪（Irma）颶風影響，洋基今與光芒之戰，改至大都會花旗球場（Citi Field）舉行。艾斯伯瑞在第4局打擊時，他揮棒打中光芒捕手拉默斯（Wilson Ramos）的手套，主審認定妨礙打擊，讓艾斯伯瑞上壘。妨礙打擊是指捕手手套過早伸出或超過本壘板，導致打者揮棒碰到手套。

這是艾斯伯瑞生涯第30次妨礙打擊，打破紅人傳奇球星羅斯（Pete Rose）的29次。值得注意的是，羅斯在大聯盟24年花了15890打席才有29次妨礙打擊，艾斯伯瑞僅花11年、5308打席就達到30次，締造大聯盟新紀錄；艾斯伯瑞此戰2打數沒有安打，有1次保送，跑回1分

該場比賽，洋基靠佛雷瑟（Todd Frazier）在4局上的三分砲帶領下，一舉灌進5分，終場以5：1擊敗光芒。

洋基先發沙巴西亞（CC Sabathia）僅投4.1局失1分無關勝敗，中繼的羅伯森（David Robertson）2.2局飆4K無失分奪本季第8勝；光芒先發歐多里齊（Jake Odorizzi）僅投3.2局被敲3安（包含1轟），失掉5分1分自責，吞本季第8敗。（更新時間：1115）

洋基艾斯伯瑞。（資料照，法新社）