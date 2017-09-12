MLB》跑壘跌倒離壘超遠 藍鳥老將「游」上三壘（影音）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今以4：3力挫金鶯收下三連勝，31歲二壘手巴尼（Darwin Barney）成為全場焦點，他在比賽中跑壘時不慎跌倒，隨後連滾帶爬死命「游上」三壘，有趣畫面隨即登上大聯盟官網首頁，藍鳥也幽默調侃自家球員。

31歲的巴尼效力藍鳥3年，昨對老虎單場4支4搶盡鋒頭，今對金鶯系列賽首戰，巴尼再度吸引全場目光，他在2局下敲出中外野二壘安打，趁金鶯中外野手瓊斯（Adam Jones）回傳時手滑發生失誤時，拔腿狂奔續闖三壘。

不料跑到一半，巴尼突然一個踉蹌「仆街」摔倒，整個人趴到地上、離壘包還有很長一段距離，倒地的巴尼並未起身，而是在地上連滾帶爬匍匐前進，狼狽爬上三壘壘包，整個過程笑翻主播與全場觀眾，連巴尼自己摸到壘包後都笑了出來。

大聯盟迅速剪輯影片放上官網首頁，開頭幽默寫道，漢彌爾頓（Billy Hamilton）和高登（Dee Gordon）兩位快腿球星讓滑壘看起來輕鬆容易，但不是每個棒球員都能像他們一樣熟練靈活，比方說，巴尼，老實說，他並不是個很遜的跑者啦，但他在今天對金鶯的比賽中，有個跑壘動作實在有點怪。

官網搞笑形容，巴尼的滑壘有點怪，可能是想選拔進美國奧運游泳代表對吧，藍鳥官方社群隨後跟進上傳了巴尼的滑壘影片，幽默調侃自家球員：「繼續游就對了、繼繼游！繼續游！繼續！」

總教練吉本斯（John Gibbons）幽默講評子弟兵的演出，表示巴尼這次的跑壘不是太好，可能是因為從開季打到現在、有點沒力了。巴尼本人則搞笑澄清，他其實不是滑壘，只是試著想讓自己停下來，「球迷們看起來有點無聊，我讓他們打起精神來！」巴尼笑說。