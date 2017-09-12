MLB》國民搶先封王 官網看好哈波季後賽首戰回歸

哈波正積極復健要趕季後賽回歸。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕國民昨成為本季首支晉級季後賽隊伍，連兩年稱霸國聯東區，膝傷復健中的「強打少年」哈波（Bryce Harper）也與隊友互噴香檳開心慶祝，大聯盟記者預測哈波可能會在國聯分區系列賽首戰回歸。

本季表現火燙的哈波日前因壘包濕滑摔傷重創左膝，雖未造成十字韌帶斷裂等嚴重傷勢，但仍有骨頭瘀傷和小腿拉傷情況。專跑國民新聞的大聯盟記者認為，哈波的健康狀況對於國民季後賽表現影響甚鉅，球團目前仍有信心哈波能即時趕上季後賽。

國民記者透露，哈波目前已恢復傳接球，並能進行輕度的慢跑與運動，距離國聯分區系列賽開打還有三週以上的時間，球團有信心哈波能及時回歸。記者隨後表示，他直覺猜測哈波會在國聯分區系列賽第一戰、在國民主場開打的比賽中歸隊。

國民記者認為，距離季後賽開打還有一段時間，哈波有充裕時間加緊復健，而且他又是如此的努力訓練、極度渴望早日歸隊，猜想哈波能有辦法及時健康回歸，而國民球團的關鍵任務就是，得確保哈波到時能近乎百分之百復原，因為哈波的健康對於國民打線影響甚鉅，能讓球隊在季後賽變得更加危險強悍。

哈波與渥斯互淋香檳慶祝。（資料照，法新社）

哈波開心享受封王香檳浴。（資料照，法新社）