為台灣拚世大運 五金楊合貞最感謝：教練、爸媽、全台灣

台南大學校長黃宗顯（左）頒發獎座給楊合貞，旁為教練吳炯助（右）。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕滑輪溜冰選手楊合貞，8週連續挑戰世運會、世大運和世錦賽，繼世大運奪下5金1銅後，世錦賽再抱回1銀。她今天回到台南大學，被問及最感謝的3個人，楊合貞說，「教練、父母、全台灣人。」

從小2開始學習滑輪溜冰，楊合貞說，第一次8週參加3個國際賽事，義大利選手還問她「妳是超人嗎？」

即使在國際上，世錦賽比世大運更受選手重視，但楊合貞一開始就鎖定世大運，以最佳狀態參加世大運，也成為全台最多金的選手，她說，「這是台灣的第一次，當然不能丟臉。」世大運比賽結束隔天，她立刻飛到中國南京，參加世錦賽，但因身體疲憊，教練吳炯助提醒她，「享受比賽」。

在世大運中展現實力，也讓她在世錦賽上備受其他各國選手注意，成為大家眼中釘，在預賽和複賽都遭戰術推開，雖然對方事後都遭淘汰，楊合貞的成績也受到影響。

楊合貞今天和南大師生分享比賽經驗，回想在世大運500公尺爭先賽中跌倒奪銅，她笑說，「當時心裡第一時間就是罵髒話啊。」她爬起來奮力向前追，「妳（指對手）把我弄跌倒，我怎麼可以讓妳拿銅牌。」超越對方奪下銅牌。

她除了感謝教練17年來的教導與陪伴，及父母在背後的支持，也謝謝全台灣人，「不論是支持的還是罵我的，沒有你們就沒有今天的我。」

南大校長黃宗顯頒發「卓越與傑出」獎座給楊合貞。吳烔助則遺憾原台南縣轄內沒有一處標準球場。

楊合貞與南大師生分享比賽經驗。（記者劉婉君攝）

楊合貞與南大師生分享比賽經驗。（記者劉婉君攝）

楊合貞與南大師生分享比賽經驗。（記者劉婉君攝）