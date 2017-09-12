皂飛車第二屆來了 開進捷運列車廂

Red Bull皂飛車下個月初將登場，先開進台北捷運列車廂。（Red Bull提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕隨著第二屆Red Bull皂飛車大賽倒數計時，皂飛車團隊趣味彩繪台北捷運板南線車廂，將3節車廂空間改裝為皂飛車專用賽道，全線僅此一班列車！

Red Bull皂飛車大賽10月1日將於國立體育大學瘋狂登場，除了即將於第二屆Red Bull皂飛車大賽登場的70位皂夢飛車手，已自9月初正式發動的「皂飛車創意賽道」列車，截至9月30日前，希望邀請所有民眾盡情發揮創意，一同變身瘋狂飛車手，享受趣味的搭乘互動體驗。

「皂飛車創意賽道」列車不僅將板南線車廂空間改造成柏油賽道，模擬路口、雙黃線、斑馬線、稻草堆及終點拱門；更寫有超KUSO的道路交通標字像是「禁止龜速」、「嚴禁無趣駕駛」等。

甚至加入充滿異想的創意細節，像是飛車飄移的輪胎磨擦痕跡，以及路面擬真3D的香蕉皮、硬幣和水溝蓋，宣傳皂飛車大賽，主辦單位希望，民眾們下個初來到國立體大，為喜歡的皂飛車及賽道英雄歡呼並搖旗吶喊。

Red Bull皂飛車下個月初將登場，先開進台北捷運列車廂。（Red Bull提供）

Red Bull皂飛車下個月初將登場，先開進台北捷運列車廂。（Red Bull提供）