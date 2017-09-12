進球王馬克家鄉遭颶風摧毀 台灣人暖心援助

進球王馬克家鄉遭重挫。（泰達運動顧問提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕壟斷去年大專足球聯賽和本季首屆企業甲級聯賽進球王的大同外籍球員馬克（Marco Fenelus），雖然在9日於台甲聯賽中獨進兩球，助大同以3比2力克台灣體大、保住大同排名第二的位置，但其實馬克內心非常焦急，因為超級颶風艾瑪吹毀了他位於英屬土克斯及凱科斯群島（Turks and Caicos）的家園，雖然家人無恙、但房子全毀，父母親和5個兄妹只能全部擠到大哥房間，讓馬克一度擔心的在臉書上「求救」，馬克在台灣的足球友人立刻發起募款，兩天內就破三萬台幣，讓馬克感受到台灣溫暖的人情味。

馬克在去年來到台灣北市大學唸書兼踢球，後來更代表大同踢球，以他過人的強壯體魄和驚人爆發力，台灣球員一對一幾乎守不住他，在台灣足球吹起一陣黑旋風，去年北市大學在大專聯賽稱王，馬克一人包辦21個進球，居次的龍書明只進11球，今年首屆台灣企業甲級足球聯賽，馬克目前更已經獨進36球，居次的皇家蔚藍的富尼斯（J.Funes）只有17球，不到馬克的一半，更有人覺得馬克的水準已經達到對岸中超的強度。

馬克的家鄉位於英屬土克斯及凱科斯群島（Turks and Caicos）面積僅約台灣的1/6，人口也只有3.6萬。之前因為世大運，台甲暫時停賽，馬克才難得能回去位於加勒比海岸的家鄉與家人團聚，在他的Instagram上不時可見到他和家人朋友到海邊遊玩、聚餐，甚至規律重訓的照片。

進球王馬克家鄉遭超級颶風重挫。（泰達運動顧問提供）

然而，才剛返回台灣回到大同隊的他，怎麼也沒想到，號稱史上最強最長的颶風艾瑪，在一夕之間毀了家園。馬克先是在9月8日，心急如焚地在臉書上”求救”，表示因這一場突如其來的颶風，他的親友全數失聯。

當日稍晚，馬克的妹妹透過當地微弱的網路訊號與他聯繫上，表示家人均安，但房子全毀，家具及一切幾乎都被吹走了…..僅剩的「斷壁殘垣」滿是泥濘，無法居住。一家人只能先暫時都擠到大哥的居處（一間房間）。

馬克共有五個兄弟姊妹，上有一個哥哥，下有四個妹妹，最小的才9歲。他無奈地說：「現在我的家人，能做的只有想辦法生存。」

對於台灣友人為馬克發動募款，他說：「我感謝為我主動發起募款的朋友，還有她身邊對我伸出援手的陌生人….老實說，我真的沒想過會有人為我這麼做。」得知陌生人的愛心和慷慨，他說：「今天的我，仍會抬起頭，暫時收起悲傷，為了每一個支持幫助我的人踢球！現在我的故鄉停電，一片混亂，很難和家人聯繫上，如果我能再次聯絡上他們，我希望讓他們知道，台灣人有多麼善良，而他們並不孤單。」

FB: Marco Fenelus

Instagram: Marco_fenelus

Line: Marcof10

捐款帳戶

戶名：MARC MECHEZ ZABEEL FENELUS

銀行：華南銀行天母分行

帳號：189200393141