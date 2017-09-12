LOL》24支世界賽隊伍全出爐 將待今晚抽籤決定命運

〔記者陳耀宗／台北報導〕一年一度的《英雄聯盟》世界大賽將於下週末舉行，S7新增了入圍賽制度同時取消過往的「外卡隊」，也讓參賽隊伍從去年的16支變成24支隊伍，其中的12支（包括四大賽區第三種子及其他賽區代表）將先進行入圍賽選出4支隊伍挺進小組賽，在上週末北美NA LCS及歐洲EU LCS第三種子出爐後，也確立了全數24支隊伍名單，最終的分組抽籤直播會在今（12）晚8點開始進行。

24支隊伍名單如下（隊伍名前後照種子序）：

韓國LCK賽區：Longzhu Gaming、SK Telecom T1、Samsung Galaxy

台港澳LMS賽區：Flash Wolves、ahq e-Sports Club、HK Attitude

中國LPL賽區：Edward Gaming、Royal Never Give Up、Team WE

北美NA LCS賽區：Team SoloMid、Immortals、Cloud9

歐洲EU LCS賽區：G2 Esports、Misfits、Fnatic

東南亞GPL賽區：GIGABYTE Marines、Young Generation

日本LJL賽區：Rampage

土耳其TCL賽區：1907 Fenerbahçe

北拉丁美洲LLN賽區：Lyon Gaming

南拉丁美洲CLS賽區：Kaos Latin Gamers

大洋洲OPL賽區：LG Dire Wolves

獨立奪協LCL賽區：Gambit. CIS

巴西CBLoL賽區：Team oNe eSports

根據世界大賽流程，入圍賽將先於9月23日至29日舉行，除了韓國賽區三支隊伍及其餘四大賽區（LMS、LPL、EU LCS、NA LCS）的前兩種子外，四大賽區第三種子、GPL第二種子及其餘7個賽區代表將進行12取4的入圍賽，勝者挺進小組賽16強，比賽將於10月5日開始舉行。

根據主辦方釋出的抽籤規定，入圍賽分組將先抽，並非12支隊伍亂數抽，而是根據近兩年重大賽事：2015、2016年外卡邀請賽、2016年外卡資格賽及2017季中邀請賽各支隊伍的實力水平做為指標，區分為三座抽籤池，強度最高的POOL1為四大賽區第三種子；次級POOL2為東南亞賽區第二種子、土耳其、巴西及獨立國協賽區；POOL3為南、北拉丁美洲、大洋洲及日本賽區。

入圍賽分組圖。（取自英雄聯盟官網）

四個組別必定會各有一支來自三個抽籤池的隊伍，也就是說，不會發生同個強度的代表對互撞，如LMS的HKA碰到LPL的WE這種情況發生，也算是一種避免強隊互撞而提早淘汰的設計。

緊接著將抽籤的為小組賽分組，同樣16支隊伍將分為四個組別並分為三個抽籤池，POOL1為今年季中邀請賽的前四強的第一種子：LCK、LPL、LMS及EU LCS；POOL2為北美的前二種子、其他四大賽區第二種子，韓國第二、第三種子及東南亞第一種子都在這個抽籤池；POOL3就是入圍賽晉級的四支隊伍。

同樣規定每組不能超過一支來自相同地區的隊伍、每組必定要各有一支一號池隊伍、兩支二號池隊伍及一支三號池隊伍，也就是說，閃電狼跟ahq不會分在同一組，也不會發生閃電狼同時跟SKT、SSG韓國前二種子一組的「死亡之組」，但仍可能會出現閃電狼－SKT－RNG－C9這樣的分組結果，只能聽天命。

小組賽分組圖。（取自英雄聯盟官網）