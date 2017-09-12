中職》擴編選秀辦法出爐！第五隊前2年買即戰力需砸5400萬

〔體育中心／綜合報導〕中職今召開常務理監事會，討論並訂定新加盟球隊新辦法。針對加盟企業沒有附屬球隊，提出前2年選秀優勢、擴編選秀會、洋將規定等配套措施。已有附屬球隊的企業，同樣具選秀權優勢，並保留2年年資以上球員。

先前中職已公布A項企業資格審查，今天確定聯盟配套措施。若未來加盟的企業沒有球隊，前2年選秀自動具有狀元籤，同年若有2支新球團，抽籤決定順序，首年前4輪、第二年前2輪可多選一位球員。前兩年可優先與戰力外選手議約。最初前2年可登錄最多4名洋將、同時上場3人，但不得均為相同守備位置。

擴編選秀方面，第一年新球團選兩輪、隔年選一輪，每輪從原球團各選1人，兩年共計獲得12人，原四球團保護名單第一年30人、第二年18人，行使FA選手、洋將不算在內，新球團則需支付每人300萬（首年）、750萬（第二年）權利金，也就是說，新球隊頭兩年要再給每隊1350萬，若以四隊計算，就是5400萬。

至於已有附屬球隊的企業，保留原球隊球資2年以上所有球員，直接簽職棒約，選秀同樣前兩年有狀元籤，但沒有多選球員的規定，在擴編選秀、洋將、球隊最少人數和戰力外的規則均相同。

中職公布配套措施。（記者徐正揚攝）

中職公布配套措施。（記者徐正揚攝）

中職公布配套措施。（記者徐正揚攝）

中職公布配套措施。（記者徐正揚攝）

中職公布配套措施。（記者徐正揚攝）