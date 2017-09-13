統一施子謙生涯初先發 今日賽事預告與轉播

施子謙生涯首度先發。（記者黃志源攝）

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美職方面，洋基派出賈西亞（Jaime Garcia）掛帥，對上光芒王牌亞契（Chris Archer）；老虎作客印地安人系列第二戰，推出波伊德（Matthew Boyd）先發，對決印地安人強投克魯伯（Corey Kluber），19連勝的印地安人能否追平2002年運動家20連勝紀錄呢？國聯部份，11連敗的道奇派出王牌克蕭（Clayton Kershaw）先發止敗，巨人由強投奎托（Johnny Cueto）坐鎮，道奇能否止敗成功？

晚間的中華職棒將上演龍頭之爭，由並列第一的統一獅和Lamigo桃猿廝殺，獅隊派出新人施子謙打頭陣，也是他中職首度先發上場，桃猿由挑戰本季第14勝的強投賽格威捍衛主場，誰能獨佔龍頭寶座？

日職方面，巨人與阪神昨激戰到12局握手言和，今日雙方再戰，巨人派出吉川光夫先發上陣，阪神則是岩田稔擔任先發，岱桑昨吞2K沒有安打演出，今天會有什麼表現，請鎖定自由體育的文字轉播。

MLB

07:00 洋基 vs. 光芒 （民視）

07:00 老虎 vs. 印地安人 （FOX體育）

10:00 道奇 vs. 巨人 （FOX體育三台）

中職

18:35 統一獅 vs. Lamigo 桃猿 <桃園> （ELEVENSPORTS、愛爾達體育、CPBLTV）

日職

16:55 巨人 vs. 阪神 （ELEVEN SPORTS）

17:00 西武 vs. 樂天 （FOX體育）

17:00 羅德 vs. 日本火腿 （FOX體育三台）