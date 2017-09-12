跆拳道》世大運台灣首度未摘金 國家隊總教練提前請辭

李佳融（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣傳統強項跆拳道近年成績下滑，本屆世大運對打項目僅奪下2銀、2銅，創下自2003年南韓大邱世大運納入跆拳道種類後，我國首度未奪金牌的紀錄，近期台灣跆拳道協會召開檢討會，確定教練團將全面改組，總教練李佳融提前請辭，理事長許安進表示，近期將公布教練遴選辦法，提前為亞運做準備。

李佳融於2015年接任國家隊總教練，在世大運結束後卸下兵符，他表示，「內心五味雜陳，未能助國家隊留下金牌，難辭其咎；下一步仍持續在最愛的跆拳道努力，回大學和基層社團任教，並傳承經驗。」

李佳融回到台灣師範大學當教練，同時到台大和師大的跆拳道社團，指導甲組和乙組的選手，他說：「跆拳道是我的興趣，也是摯愛，能繼續指導選手，即使不是國手，內心都感受到無比的喜悅，會用不同的身分，繼續替台灣跆拳道盡力。」

理事長許安進示，很肯定李佳融的貢獻和這幾年的努力，階段性任務已達成，期盼接任者能同樣秉持熱忱和抱負，讓台灣跆拳道能再創佳績。

李佳融首度公開請辭信，（以下擷取部分內容）：

本次世大運承蒙理事長及各位委員看重，同意佳融擔任總教練職務，一直以來誠惶誠恐，幸好此次各大學直屬教練均入國訓中心挑起重擔，優秀齊聚一堂奪金有望，頻頻賽事緊鑼密鼓進行中，最後均期許分組訓練，個人認為統合訓練優勢融合為佳，但信任並尊重其專業考量，且各教練願以示負責，因此開會決議同意各校各自訓練方案，採集中管理分組訓練指導模式進行。

世大運多場比賽體能表現落差大，集訓品質未達成效，也許天不從人願，最後未能達標奪金，深感無力與抱憾。也相信全部教練犧牲奉獻努力了，佳融對此次比賽未能施展並徹底執行，深覺難辭其咎。

感謝世大運賽後，來自各界聲音並聽取提出的台灣隊賽後檢討意見，雖然會議最後沒有定論，但佳融必需辭去總教練一職以示負責。世大運四位分組教練任期結束，然而8/18亞運調訓教練與選手公文，以及外籍教練續聘等課題，勞請跆協依規定程序辦理。

此次比賽未能奪金，長官委員建言所言甚是，只是佳融能力有限，鬥志及毅力智慧不足，動力也消逝了，自覺應該有更佳的人才能奉獻重振旗鼓，因此決心提出離開團隊十分抱歉。不能再報答各位知遇之恩，萬分無奈，還請見諒！