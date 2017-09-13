陳映竹痛失滑輪溜冰世界紀錄 週刊爆罪魁禍首...

滑輪溜冰國手陳映竹（前）女子500公尺世界紀錄遭取消，週刊指原因與系統商有極大關聯。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔即時新聞／綜合報導〕我國滑輪溜冰好手陳映竹，在2017世大運女子500公尺預、複賽兩度打破世界紀錄，但因未採用電子計時而不被承認，使各界議論紛紛。如今有週刊爆料，主因是系統供應商源訊（ATOS）狀況百出，迫使主辦方選擇用人工計時。

《壹週刊》報導，一般來說，滑輪溜冰的電子計時是由電子發令槍，以無線或有線的方式連接計時電腦。當比賽開始，裁判扣下發令槍板機，訊號會同時啟動計時系統，不會有任何落差；若是採手動計時，則由工作人員在計時電腦前，待裁判鳴槍同時手動按下啟動鈕，此種方式一般被認定約有0.2秒差距。

源訊在前兩天已經多次發生狀況，讓裁判和技術委員都感到不滿，FISU和國際輪總在對源訊系統信心全失的情況下，FISU、國際輪總、中華民國滑輪溜冰協會的三位技委，和世大運滑輪競賽總經理四人達成共識，決定預賽只要能分出名次即可，並共同決議改採手動計時。

報導引述現場工作人員發言，稱源訊前兩天已經狀況不斷，賽事最密集的當日仍只帶一隻電子槍，沒有備用品；另有知情人士指出，比賽場地迎風河濱公園有包含機場、國防部等頻道干擾，無論是誰都無法解決，但他說，台灣為滑輪溜冰強權，計時計分器材絕對符合國際標準，認為源訊若有事先做好功課，發現有問題時馬上專包給國內廠商即可解決。

源訊總經理陳欣對此表示，此次使用的是全新系統，與里約奧運為同一款，但因使用習慣與國內不同，加上操作上的失誤，讓器材和運作上都出現不少狀況，表現確實不盡理想，強調外界如何批評都會虛心接受。