NBA》史上第一人！布萊恩8號、24號球衣同時退休

湖人將退休Kobe的8號和24號球衣。（取自Bleacher Report）

〔體育中心／綜合報導〕湖人「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）退休後，他的背號「8號」與「24號」已經永遠成為傳奇，據《ESPN》報導指出，湖人球團將於美國時間12月18日在主場同時退休這兩件球衣，感謝他這20年來的貢獻，這也是NBA史上首位在第一支球隊退休2個背號的球員。

布萊恩效力湖人長達20年，職業生涯前10年身披8號球衣，與老大哥歐尼爾（Shaquille O'Neal）聯手打造三連霸的紫金王朝，並曾單場飆出81分，寫下單場個人得分最高紀錄，也僅次於張伯倫（Wilton Chamberlain）保持的聯盟紀錄100分。「8號」的布萊恩一共出賽707場，場均繳出23.9分、5.1個籃板、4.5次助攻和1.5抄截。

身披8號的布萊恩。（取自ESPN）



而他2007年改穿24號後，球技與領袖氣質更加成熟，他率領賈索（Pau Gasol）、歐登（Lamar Odom）等人再度寫下2連霸，身穿「24號」的黑曼巴出賽639場，場均則有26.3分，5.3籃板、4.9次助攻，也在2008年拿下例行賽單季最有價值球員（MVP）。

布萊恩職業生涯都貢獻給湖人，效力單支球隊達20年寫下聯盟紀錄，也留下許多輝煌成就，拿下5座總冠軍、18次入選明星賽，生涯得分累積33643分，得分榜上僅落後傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和「郵差」馬龍（Karl Malone）。

布萊恩。（資料照，今日美國）