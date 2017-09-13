MLB》紅襪工具人受傷 林子偉有望增加上場機會？

紅襪工具人努涅斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪工具人努涅斯（Eduardo Nunez）因為右膝受傷，預計將缺陣至少一個星期，紅襪隊希望他多休息，盼能球季末回到球隊，這代表台灣好手林子偉上場機會增加。

努涅斯今年原本是待在舊金山巨人隊，紅襪在7月25日透過交易補強換來他，轉戰美聯後，努涅斯表現仍然優異，在紅襪37場比賽中繳出3成19、8轟、27分打點的成績，整季他打擊數據為12轟、58分點、打擊率3成12。

紅襪當家二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）日前傷癒歸隊後，球隊內野人才擠擠，游擊為柏格茲（Xander Bogaerts），三壘為大物新人德弗斯（Rafael Devers），因此努涅斯可能會在休賽季成為自由球員，屆時將尋求一份好合約。他今天就表示，「最重要的是明年。」

而紅襪隊則希望努涅斯多休息幾天，總教練法瑞爾（John Farrell）無法保證他本季何時能回歸隊，「與努涅斯交談後，看他今天的動作比起前兩天有所改善，但我們必須等待，看看這星期的狀況。」

林子偉。（資料照，美聯社）

林子偉、馬瑞洛（Deven Marrero）自美國時間9月5日後，就再也沒有上場，如今努涅斯受傷缺陣，代表兩人上場機會有望增加。林子偉目前打擊率2成78、2分打點、1次盜壘。

另外，紅襪另名工具人霍爾特（Brock Holt）本季傷癒歸隊後表現欠佳，109打數僅有19支安打、4分打點，打擊率僅1成74。

馬瑞洛。（資料照，法新社）