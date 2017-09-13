NBA》兩背號同時退休 布萊恩：莫大的榮幸

布萊恩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕據《ESPN》指出，湖人球團將於美國時間12月18日，在主場同時退休布萊恩（Kobe Bryant）背號「8號」與「24號」兩件球衣，此舉將讓布萊恩成為NBA史上首位在1支球隊退休2個背號的球員。

「身為一位在義大利長大的孩子，我從小就夢想有一天我的球衣背號能從湖人退役，但我從沒想過我能一次退休兩個屬於我的背號，」布萊恩表示，「這是湖人賜給我莫大的榮幸，同時我也十分感謝球迷們的熱情。」

「黑曼巴」布萊恩成為湖人隊史上第10位退休球衣背號的球員，「布萊恩絕對值得這項榮耀，」湖人籃球事務總裁魔術強森（Magic Johnson）指出「他是湖人隊史上最棒的球員之一，我十分期待見證兩件球衣同時退休的那天，也等不及與布萊恩及他家人一同慶祝這特別的時刻。」

布萊恩效力湖人長達20年，曾創下湖人三連霸的紫金王朝，生涯共拿下5座總冠軍、18次入選明星賽，累積得分33643分，僅次於傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和「郵差」馬龍（Karl Malone），在NBA史上排行第3。

布萊恩的背號將於12月18日退役，屆時湖人將在主場迎戰勇士，慶祝活動將於中場休息時間舉行。