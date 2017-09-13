日職》陽岱鋼無緣單月MVP多可惜 日媒用進階數據告訴你

陽岱鋼。（取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人明星中外野手陽岱鋼8月打擊狀況開高走低，與生涯首座單月MVP擦身而過，而日媒《棒球頻道》日前分析單月個人攻守進階數據，陽岱鋼共拿下16.4的高分勇冠兩聯盟，但仍與獎座無緣，相當可惜。

陽岱鋼在日職打拚長達11年，從未拿過單月MVP，8月繳出亮眼成績，出賽25場繳出3成23打擊率，包辦5轟、16打點、23得分，原有機會問鼎首座單月MVP，但後段表現失速，最後央聯打擊MVP被橫濱主砲筒香嘉智奪走。

日媒《棒球頻道》日前撰文分析，利用攻守進階數據來評選出單月表現最佳的選手，陽岱鋼在各個貢獻值分別拿下10.5分（打擊貢獻值wRAA）、0.9分（走壘貢獻值BsR）、5.1分（守備貢獻值UZR）、-0.1分（守備位置補正），合計拿下16.4分，總分在兩聯盟高居第一，而打擊貢獻值10.5高居央聯第二，而守備貢獻值兩聯盟只輸給廣島丸佳浩的6.4分。

榮膺央聯打擊MVP的筒香嘉智，在8月出賽25場，繳出7轟、29安、23打點和打擊率3成15的佳績，打擊貢獻值是央聯第一的11.9分，但走壘和守備貢獻值上表現並不突出，最後總分只拿到8.4分，排在央聯第8名。

兩聯盟打者攻守進階數據統計。（取自棒球頻道）