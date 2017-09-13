MLB》塞揚王牌飆完封 印地安人20連勝平美聯紀錄

印地安人克魯伯完封勝。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕印地安人寫歷史！王牌投手克魯伯（Corey Kluber）今天完投9局無失分，率隊以2：0奪下20連勝，追平美聯最長紀錄，明天將挑戰大聯盟紀錄。

印地安人首局就有攻勢，近況火燙的游擊手林多（Francisco Lindor）轟出首局首打席全壘打，助隊率先破蛋，這是他本季第30轟，成為史上第二名24歲前單季30轟的游擊手，另一人是A-Rod。

印地安人攻勢沒有前幾場猛烈，得點圈打擊11打數僅1支安打，但克魯伯展現王牌架式，完投9局，僅被敲5支安打，狂飆8次三振，沒有保送，無失分，奪下重要的本季第16勝。

印地安人20連勝追平運動家2002年的美聯紀錄，這段期間他們展現超凡宰制力，轟出39發全壘打，狂得134分，僅失32分，180局中只有4局落後，明將再戰老虎，挑戰小熊1935年21連勝的大聯盟紀錄。