MLB》塞揚王牌飆完封 印地安人20連勝平美聯紀錄

印地安人克魯伯完封勝。(法新社)

〔記者龔乃玠/綜合報導〕印地安人寫歷史!王牌投手克魯伯(Corey Kluber)今天完投9局無失分,率隊以2:0奪下20連勝,追平美聯最長紀錄,明天將挑戰大聯盟紀錄。

印地安人首局就有攻勢,近況火燙的游擊手林多(Francisco Lindor)轟出首局首打席全壘打,助隊率先破蛋,這是他本季第30轟,成為史上第二名24歲前單季30轟的游擊手,另一人是A-Rod。

印地安人攻勢沒有前幾場猛烈,得點圈打擊11打數僅1支安打,但克魯伯展現王牌架式,完投9局,僅被敲5支安打,狂飆8次三振,沒有保送,無失分,奪下重要的本季第16勝。

印地安人20連勝追平運動家2002年的美聯紀錄,這段期間他們展現超凡宰制力,轟出39發全壘打,狂得134分,僅失32分,180局中只有4局落後,明將再戰老虎,挑戰小熊1935年21連勝的大聯盟紀錄。

