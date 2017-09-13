MLB》大聯盟場均2.54轟 比去年中職更「轟」狂

今年大聯盟平均每場比賽出現2.54轟。（資料照，美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕全壘打正夯！今年各國職棒全壘打滿天飛，其中大聯盟和韓職可望寫下新高紀錄，日職全壘打產量逐年攀升，中職不像去年那樣「轟」狂，但數據依舊可觀。

今年大聯盟平均每場比賽出現2.54轟，比2000年單季最多的2.34轟還高，去年2.31轟居次，若開轟數據居高不下，本季大聯盟可望寫下紀錄新頁。

雖然外界不斷質疑大聯盟比賽用球的彈性變好了，導致全壘打暴增，不過大聯盟官方強調，絕對沒換球，今年比賽用球恢復係數為0.555。

韓職近幾年「投低打高」態勢明顯，近4年場均都超過2轟，本季場均出現2.11轟，略高於2015年單季最多的2.10轟；和大聯盟相同，今年韓職場均全壘打也很有可能刷新紀錄。

日職方面，前年場均1.42轟，去年增至1.56轟，今年則為1.75轟，已為近7年以來新高數據，並逐漸拉近與韓職之間的差距。

去年中職場均高達2.51轟為史上新高，該季比賽用球恢復係數0.576，比2014年中職用球係數0.557和2017年大聯盟用球係數0.555還要高出許多。今年中職用球係數下調至0.560，場均全壘打降至2.09轟，暫居史上第2高。

順帶一提，1992年中職開季到8月3日比賽用球採「Mizuno 500」，場均全壘打為1.35轟、全聯盟防禦率則為3.35，8月4日至球季結束，比賽用球換成彈性相對較好的「Sun-up SU-101」，場均全壘打暴增至2.33轟，也就是說，平均每場比賽多了1支全壘打，數據非常可觀，這段期間聯盟防禦率高達4.62，投手從神勇變神隱，打者有如神助，球的彈性對投打數據影響力顯而易見。

近兩年各國職棒場均全壘打 職棒聯盟 2016年 2017年 大聯盟 2.31轟 2.54轟 中職 2.51轟 2.09轟 日職 1.56轟 1.75轟 韓職 2.06轟 2.11轟

今年大聯盟平均每場比賽出現2.54轟。（資料照，美聯社）