MLB》連兩季「20轟、20盜」 貝茲成紅襪隊史第一人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天主場迎戰運動家，靠著貝茲（Mookie Betts）單場雙響灌進6分打點，終場紅襪以11：1大勝對手，加上洋基輸球，兩隊勝差又拉開至4場。貝茲連兩季達成「20轟、20盜」的紀錄，紅襪隊史第一人。

紅襪全場敲出16支安打，貝茲單場3安包含雙響砲、一支三壘安打，一人就打進6分打點。佩卓亞（Dustin Pedroia）、柏格茲（Xander Bogaerts）各有單場3安1打點猛打賞，瓦茲奎茲（Christian Vazquez）2安2打點。

其中，貝茲在第4局敲出超大號兩分砲，直接飛越綠色怪物，根據「Statcast」顯示，這球飛行距離為434英呎，是他自2015年最遠的一轟；另外，貝茲本季第10次出現單場至少2轟。

去年貝茲繳出31轟、26盜、打擊率3成18的成績，貝茲此戰單場雙響砲後，全壘打數來到21轟，盜壘也有24次，連兩季達成「20轟、20盜」的紀錄，貝茲成為紅襪隊史第一人。

紅襪先發E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）主投6局僅被敲1安，送出9次三振、4次保送，失掉1分，奪得本季第5勝；運動家先發馬奈亞 （Sean Manaea）僅投3.2局被敲11安打（包含1轟），失掉7分，吞下本季第10敗。

貝茲。（法新社）

E.羅德里奎茲。（法新社）