MLB》創大聯盟首例 運動家明年開放球迷免費進場

運動家主場-奧克蘭–阿拉米達郡競技場。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕運動家球團今天宣布,明年球季台灣時間4月18日的賽事,將讓所有球迷免費進場,藉此紀念奧克蘭–阿拉米達郡競技場(Oakland Coliseum)啟用50週年。

運動家在該場比賽對上白襪,開放球迷免費進場,紀念奧克蘭球場啟用50週年,這是全大聯盟球團中,首支開放例行賽免費進場的球隊,運動家也開放周邊免費停車,擁有季票的球迷可先劃位。

另外,運動家的球場是和美式足球突擊者隊(Oakland Raiders)共用,球團一直想換球場。根據《San Francisco Chronicle》報導,運動家計畫想在奧克蘭的Laney College附近建一座容納35000名球迷的球場。

