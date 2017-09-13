2017 台北世大運

MLB》創大聯盟首例 運動家明年開放球迷免費進場

2017/09/13 12:30

運動家主場-奧克蘭–阿拉米達郡競技場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家球團今天宣布，明年球季台灣時間4月18日的賽事，將讓所有球迷免費進場，藉此紀念奧克蘭–阿拉米達郡競技場（Oakland Coliseum）啟用50週年。

運動家在該場比賽對上白襪，開放球迷免費進場，紀念奧克蘭球場啟用50週年，這是全大聯盟球團中，首支開放例行賽免費進場的球隊，運動家也開放周邊免費停車，擁有季票的球迷可先劃位。

另外，運動家的球場是和美式足球突擊者隊（Oakland Raiders）共用，球團一直想換球場。根據《San Francisco Chronicle》報導，運動家計畫想在奧克蘭的Laney College附近建一座容納35000名球迷的球場。

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