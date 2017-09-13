網球》「辛然配」奪冠高效率 紐時：最意想不到的組合

「辛然配」奪美網女雙冠軍。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕「辛然配」詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis ）在美國網球公開賽奪女雙冠軍，締造台將在美網職業舞台封后紀錄。《紐約時報》日前一篇報導就撰文指出，詹詠然或許是辛吉絲最意想不到的女雙搭檔人選。

《紐時》在9日一篇專文指出，除了美國大、小威廉絲姐妹外，詹詠然、詹皓晴是最成功的雙打姊妹組合。年初，詹詠然、詹皓晴姊妹在澳網期間尋找練習場地，當時辛吉絲與同伴分給她們一半使用，變成雙打練習。這是辛吉絲首次與詹詠然搭檔，她表示兩人之間有化學反應，詹詠然有在底線有強力的正手拍，正好與擅長網前攻擊的她互補。辛吉絲表示，「我當時說，『嘿，如果你的妹妹受傷、或是發生什麼事情，就跟我說』。」

辛吉絲在澳網與美國選手范德薇琪（Coco Vandeweghe）搭檔女雙，止步第二輪；而詹家姊妹則在首輪就出局。辛吉絲就在那時決定邀請詹詠然，「她（詹詠然）習慣找妹妹搭檔，而我拆散她們倆，我真壞。」

詹詠然則說，「我們姊妹倆吃、睡都在一起，一起打球，對我們倆來說很習慣這樣，但有些時候，如果妳無法贏球、沒有高勝率時，妳就要開始嘗試其他事情。」她表示，「妳要開始找其他的女網好手，或是找不同的搭檔，這是很好的改變，這讓我們兩人都有成長。」

詹詠然說，「我和妹妹討論拆開各自找搭檔，她也能理解，因此就決定暫時分開。」辛吉絲則表示，「我很抱歉搶了詹詠然，但等我退休後，她們倆就能重組女雙搭檔。」

「辛然配」自今年2月起首度合拍，分別在印地安泉、馬德里、羅馬、馬優卡、伊斯特本、辛辛那提，以及美網大滿貫中奪冠，兩人接下來還會聯手角逐武漢、北京及新加坡年終總決賽等三項職業賽，有機會再創佳績。

「辛然配」奪美網女雙冠軍。（資料照，路透）