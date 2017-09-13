MLB》克蕭6局優質好投 道奇終止11連敗挺進季後賽

克蕭拿下第17勝，並列國聯勝投王。（法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕吞下73年以來最慘11連敗的國聯西區龍頭道奇，今天推出王牌克蕭（Clayton Kershaw）力圖止敗，繳出6局飆6K的優質先發，並靠著普伊格（Yasiel Puig）4局上的關鍵二壘安打，終場以5：3驚險擊敗巨人，拿下自9月以來的第2勝，也確定連續5年挺進季後賽。克蕭收下本季第17勝，與戴維斯（Zach Davies）並列國聯勝投王。

克蕭前一役僅投3.2局飆7K失4分，仍無法幫出球隊走出連敗低潮，而今天他續扛止敗的重任，3局上遭湯姆林森（Kelby Tomlinson）狙擊，敲出本季首轟，助巨人先馳得點，但道奇在2局上馬上反撲，老將阿特利（Chase Utley）也回敬一發陽春砲扳平，而席格（Corey Seager）適時敲出帶有追平分的高飛犧牲打，送回敲出二壘安打上壘的克蕭，反以2：1超前，而普伊格在一三壘有人時敲出二壘安打，一舉打回2分。

湯姆林森敲出陽春砲，本季首轟出爐。（美聯社）

巨人也在後面緊咬不放，6、7兩局各得1分，追到4：3落後，透納（Justin Turner）在8局上補上一支二壘安打，道奇再添1分保險分，9局下換上守護神簡森（Kenley Jansen）關門，但情況卻驚險萬分，1人出局後，史潘（Denard Span）、佩尼克（Joe Panik）、潘斯（Hunter Pence）連續敲出安打，攻占滿壘，所幸簡森及時回穩，連飆2K守住球隊勝利，道奇終場以5：3贏球，終止隊史第二長11連敗的窘境。

普伊格敲出致勝二壘安打。（法新社）