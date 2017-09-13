LOL世界賽》HKA教練Tabe盼LMS要團結 到武漢能一起團練

Tabe向LMS前二種子閃電狼及ahq喊話：「我們做為LMS賽區，大家要團結，一起努力爭取最好成績。」（資料照，記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽入圍賽將於23日展開， LMS賽區第三種子HKA經過昨（13）晚抽籤後已確定對戰組合，將在D組對上土耳其戰隊FB及日本戰隊RPG，儘管對手在五大賽區外的賽區來說算是較強的隊伍，但HKA教練Tabe仍很有自信地說「我們肯定爆打日本隊」，同時也向閃電狼及ahq喊話，希望大家能團結一起，到了中國武漢後能一起團練，爭取最好成績。

本屆S7新增入圍賽事，除了韓國LCK賽區外，四大賽區第三種子加上其餘八個賽區代表隊共12支隊伍，將分為4組進行單敗雙循環賽制，每組前兩名進入次輪賽事，晉級的8支隊伍按照小組第一對上小組第二的方式分成4組，進行五戰三勝，獲勝隊伍即可進入小組賽16強。

抽籤儀式過後，LMS分析台也電訪LMS三支戰隊的教練，其中HKA教練Tabe很有自信地說「我們肯定爆打日本隊」，同時他認為能進世界賽的隊伍都很厲害，他不會認為抽到哪一隊好不好打，「跟隊員說就是要拿第一」。

話雖如此，談到隊伍狀況，他也很直白地說「我們狀態很差」，他認為隊員的想法是進了世界賽就足夠了，「他們沒有目標，丟失了之後心態就沒有繃緊，希望他們有熱情，重新找回熱情」。

「大家都有看到很多報導，LPL有很多陪練團。」Tabe也向LMS前二種子閃電狼及ahq喊話：「我們做為LMS賽區，大家要團結，一起努力爭取最好成績，到時候去了武漢很難有隊伍找團練，LMS真的要團結在一起」。