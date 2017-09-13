「棒球浪人」自居 張泰山正式加盟澳職

〔記者林宥辰／台北報導〕「森林王子」張泰山雖已年屆不惑，但仍有球員夢想，繼去年赴日本加入獨立聯盟德島藍短襪之後，今年底將正式赴澳洲職棒，加入阿德萊德鯊魚隊，今天鯊魚隊執行長親自來台幫他穿上球隊球衣，張泰山正式宣告加入鯊魚隊，11月初將正式啟程展開旅澳生涯。

記者會上，張泰山談得感性，以「棒球浪人」自我介紹。張泰山感謝經紀公司幫忙找機會，也強調，自己繼續球員生涯並非要證明什麼，而是自己喜歡棒球的方式，就是繼續當球員，到處打棒球也可以體會不同文化，希望未來傳承不一樣的棒球文化。至於未完成的300轟等中職紀錄，張泰山也說不會去想，「那只是一個夢，放心裡就好，現在珍惜還有球衣穿的時候就好。」

鯊魚隊執行長親自來台，展現球團誠意，記者會中雖未披露合約內容，但鯊魚隊給張泰山等同澳職外籍球員的待遇，算是該聯盟頂級，也讓張泰山帶全家一同赴澳。張泰山笑說，前一晚餐敘，球團老闆問他能否守備，他一口答應能守三壘，原本就有在練球的他，現在要增加強度。

張泰山加入阿德萊德鯊魚隊記者會。（記者方賓照攝）

張泰山加入阿德萊德鯊魚隊記者會。（記者方賓照攝）

張泰山加入阿德萊德鯊魚隊記者會。（記者方賓照攝）

張泰山加入阿德萊德鯊魚隊記者會。（記者方賓照攝）

張泰山加入阿德萊德鯊魚隊記者會。（記者方賓照攝）

張泰山加入阿德萊德鯊魚隊記者會。（記者方賓照攝）

張泰山加入阿德萊德鯊魚隊記者會。（記者方賓照攝）

張泰山加入阿德萊德鯊魚隊記者會。（記者方賓照攝）

張泰山加入阿德萊德鯊魚隊記者會。（記者方賓照攝）

張泰山加入阿德萊德鯊魚隊記者會。（記者方賓照攝）

張泰山加入阿德萊德鯊魚隊記者會。（記者方賓照攝）