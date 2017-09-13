中職》林智勝首場二軍復健賽 打擊3支0繳白卷

〔體育中心／綜合報導〕8月中因左腹斜肌拉傷的中信兄弟重砲林智勝，今天終於再二軍進行復健賽，對富邦悍將二軍擔任先發第3棒指定打擊，可惜打擊沒有建樹，留下3支0的成績，最後中信兄弟二軍以1：2落敗。

富邦悍將新洋投酷必克今天進行第2次先發，繳出7.2局失1分好投，連續2場都投滿7局，二軍防禦率只有0.61，至於自從8月13就不曾在一軍出賽的捕手鄭達鴻，今天則是4打數無安打，最近3場共9打數1安打，二軍打擊率也跌破2成大關，下滑到1成92。

中信兄弟林智勝傷後首度二軍復健賽，先發擔任指定打擊，首打席擊出滾地球雖遭封殺，但富邦二軍球員見林智勝似乎已傷癒都報以掌聲和喝采，林智勝還特地跑到休息區與富邦球員擊掌。（記者黃志源攝）

中信兄弟林智勝傷後首度二軍復健賽，先發擔任指定打擊，首打席擊出滾地球雖遭封殺，但富邦二軍球員見林智勝似乎已傷癒都報以掌聲和喝采，林智勝還特地跑到休息區與富邦球員擊掌。（記者黃志源攝）

中信兄弟林智勝傷後首度二軍復健賽，先發擔任指定打擊，首打席擊出滾地球雖遭封殺，但富邦二軍球員見林智勝似乎已傷癒都報以掌聲和喝采，林智勝還特地跑到休息區與富邦球員擊掌。（記者黃志源攝）

中信兄弟林智勝傷後首度二軍復健賽，先發擔任指定打擊，首打席擊出滾地球雖遭封殺，但富邦二軍球員見林智勝似乎已傷癒都報以掌聲和喝采，林智勝還特地跑到休息區與富邦球員擊掌。（記者黃志源攝）

中信兄弟林智勝（前）與蔣智賢（後）相繼受傷下二軍，今天中午２人隨二軍來到立德棒球場，林智勝傷後首度二軍復健賽，先發擔任指定打擊，蔣智賢則未上埸。（記者黃志源攝）

富邦二軍跑者楊晉豪滑進本壘攻下富邦致勝分。（記者黃志源攝）



富邦二軍打者石翔宇擊出２分打點二壘安打，富邦逆轉中信兄弟。（記者黃志源攝）



富邦二軍先發投酷必克主投7.2局失１分。（記者黃志源攝）



中信兄弟二軍跑者黃稚峰靠犧牲觸擊回本壘攻下中信兄弟唯一１分。（記者黃志源攝）



中信兄弟二軍打者陳皓然３打數擊出３安打。（記者黃志源攝）



中信兄弟二軍先發投手王則鈞主投６局未失分。（記者黃志源攝）

