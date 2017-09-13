2017菊島澎湖跨海馬拉松 全新賽道史上首跑

澎湖馬拉松經典路線。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕交通部觀光局澎湖國家風景區管理處重磅出擊，推出「秋瘋季」系列活動，其中「菊島澎湖跨海馬拉松」為壓軸賽事，是國內首見、在離島舉辦的「AB點」不繞圈馬拉松賽事，將在11月19日（星期日）於澎湖西台古堡盛大開跑。

「菊島澎湖跨海馬拉松」精心規劃，共分：綠蠵龜組（全馬42.195公里）、天人菊組（半馬21公里）、小雲雀組（5公里）三個組別，其中全馬賽道首創從西嶼起跑，先往西直奔漁翁島燈塔，接著一路跳島、穿越跨海大橋跑回馬公。路線涵蓋：西嶼（澎湖第2大島）、白沙（第3大島）、中屯（第11大島） 及最大的澎湖本島，廣邀海內外跑者用雙腳完成一段相當獨特的「跳島+跨海」的旅跑壯遊行程。

本屆賽事雖然是第一屆首次舉辦賽事，但「菊島澎湖跨海馬拉松」希望透過這一條全新規劃、「不折返、不繞圈」的賽道，打造為一場經典版的離島馬拉松賽事。也讓澎湖渾然天成、絕美壯麗的海天景色，帶給跑友絕佳的感官體驗及深刻感受。而由設計大師蕭青陽操刀、入鏡、試跑的一支3分鐘大會形象片進來在網路上發佈，美不勝收的空拍畫面，已經在台灣島內及海外跑友圈內引發熱議及討論，並掀起一波報名熱潮。

主辦單位交通部觀光局澎管處方正光處長表示，今年澎湖秋冬共有四場路跑賽事，而由澎管處與縣政府共同舉辦的這一場「菊島澎湖跨海馬拉松」，不論賽道規劃、視覺設計都非常用心，目前外交部也積極邀約亞洲地區鄰近國家的外館邀請海外跑者也來參與這場盛會。澎管處也希望以「永續」的精神籌備這場賽事，希望「菊島澎湖跨海馬」能成為台灣知名，具有國際能見度，年年舉辦的澎湖經典賽事。

暖身活動的規劃也是「菊島澎湖跨海馬拉松」的一大特色，本著YOLO樂活、運動旅跑、低碳足跡、海洋保育、守護澎湖灣的理念精神。11月18日（星期六）下午3:00起在隘門沙灘登場，包括與海洋公民基金會合作的公益淨灘，還有療癒的沙灘瑜珈、趣味的台法沙灘排球友誼賽，及最具澎湖海味的海灘BBQ選手之夜，動手、動腳又動口，暖身、暖心又暖胃。

2017菊島澎湖跨海馬拉松小檔案

‧日期：2017年11月19日（日）

‧組別：綠蠵龜組（全馬42.195公里）、天人菊組（半馬21公里）、小雲雀組（5公里）。

‧簡章＋報名：www.eventpal.com.tw/phcsm.html

‧暖身活動（選手之夜）線上報名: goo.gl/forms/4xqNdfOiNQfD75Wd2

‧大會形象短片：goo.gl/afVmmr

‧3D 賽道軌跡片：youtu.be/rIQ4wBg3kIo