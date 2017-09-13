電競戰隊贊助少 閃電狼品牌經理：去年虧三、四千萬

閃電狼比賽主題日。（狼谷娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》相繼有歐洲戰隊H2K及國內華義SPIDER發表公開聲明要求與遊戲廠商Riot Games討論分潤問題，電競做為新興產業，職業聯賽與戰隊間的運作模式，外界總是霧裡看花，《自由電競》這次也請到閃電狼戰隊公司「狼谷娛樂」的品牌經理Owen來分享電競戰隊背後的人員配置及營收情形。

以閃電狼來說，共有《英雄聯盟》及《鬥陣特攻》兩支戰隊，這既是戰隊名稱，也是品牌形象，而後面的公司稱為狼谷娛樂，除了電競部門以外，也有實況主的部門，狼谷娛樂是今年才開始運作的一間分公司，而母公司便是大家所熟悉的「網銀國際」。

以電競部門來說，主要分為行銷及品牌兩塊，行銷負責的業務就是戰隊行銷，形式管道包括網路社群經營，如臉書、IG、微博及Twitter。Owen指出，過去只需要臉書小編一人，現在社群工具越來越多，人力也隨之增加。

行銷部門的任務還包括跟著選手外出的跟拍，並為選手製作影音及拍攝照片，以用於宣傳用途；而品牌部門則是聚焦在商品製作，如選手身上穿的衣服，還包括戰隊形象及公關規劃。

閃電狼選手為自家商品做宣傳。（取自閃電狼臉書）

閃電狼選手當然要為自家商品宣傳。（取自閃電狼臉書）

為了推廣閃電狼的品牌形象，LMS賽事廣為人知的「主題日」就是由閃電狼率先發起，與Garena合作所推出的單一戰隊主題日，Owen說明，主題日的舉辦希望提供給來看閃電狼比賽的粉絲不一樣的體驗，如果來看比賽的粉絲能在現場得到美好體驗，就會更有願意來支持這個隊伍或購票進場。

「希望能帶動大家購票進現場看比賽的習慣，類似現場有好玩的事情，跟你在電腦上看是不一樣的。」

閃電狼英雄聯盟戰隊在主題日與粉絲們合影。（狼谷娛樂提供）

對於閃電狼來說，他們的目標族群是介於15歲至25歲的電競主力族群，由於遊戲是原生於網路，閃電狼將主力經營在網路上的社群行銷，但同時也不斷嘗試與傳統媒體做接觸，拓展接觸點，希望能藉由電競新聞報導，讓更多人知道「電競」是什麼。

若將電競視為一項「運動產業」，贊助商自然是一項重要的收入，但以台灣狀況來，職業運動不是那麼興盛，「可能只有職棒稍微好一點，但跟國外還是不能比，而電競環境又與其他職業運動有一段差距」，Owen指出，其他運動比較有企業願意支持，因為長期以來那些運動的「形象」是正面的，當然也有避稅考量，但總之，電競在贊助上相對較少。

什麼類型的企業會願意贊助電競？Owen指出，願意長期投入的贊助商還是以硬體廠商，也就是電競產業的週邊產業為主，「如果單純講最快速的營利，贊助商是最快的，台灣目前的困難點就是不太有企業願意贊助」。

鬥陣特攻戰隊隊服上的贊助商即是電競電腦品牌。（取自閃電狼臉書）

若以一塊大餅來說，閃電狼最大的收入比例還是來自前文所說為數不多的贊助、週邊商品販賣以及比賽獎金，但獎金並非由公司全拿，還要跟選手分帳。至於Riot Games只有補助選手的最低薪資及一些基本開銷輔助，更遑論「分潤」。

談到目前實際營收狀況，Owen指出，「目前還是虧損狀態，去年的虧損數字大概就是3000萬至4000萬」，至於詳細的開支很難一筆一筆算，但開支不外乎就是租辦公室費用、選手吃住、薪水、水電費等人事及總務開銷。

「電競選手練習一整天，整天在室内冷氣開著，電腦又是高耗電，一個月也是很可怕。」Owen也說，Fireball說它們沒拿到資格今年就燒1500萬，大家會問為何會燒1500萬？就是從這些東西燒下去的，所謂的人事、總務及行銷成本。