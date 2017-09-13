LOL》談LMS聯賽制度 閃電狼品牌經理：沒有分潤機制

閃電狼直言Riot Games與戰隊間根本沒有分潤機制。（取自閃電狼臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕由Riot Games所產製的《英雄聯盟》在全世界擁有高人氣，所舉辦的電競世界賽也已來到第七年，但其聯賽制度及主辦方與戰隊間的爭執卻也不停歇，今年便有歐洲戰隊H2K及我國戰隊華義SPIDER要求與Riot Games討論分潤問題，否則不排除退出賽事。對此，閃電狼品牌經理Owen 12日接受《自由電競》訪問時更直言「沒有分潤機制」，Riot Games目前只有給予保障LMS選手的最低薪資及基本開銷輔助，「但這些輔助是遠遠不及戰隊支出」。

不只是末段班的華義出面喊話，連龍頭閃電狼也認同。（狼谷娛樂提供）

日前，華義SPIDER在官方臉書專頁開出LMS賽區的第一槍，直稱他們每季經營都虧損，而Riot Games從中獲利頗豐卻沒有適時調整賽事制度，還限制讓戰隊無法透過其他管道營利，提出三項建議，希望能與Riot Games在明年春季賽前坐下來好好談，否則「華義沒理由讓戰隊持續著虧損來替Riot Games推廣遊戲」。

三項建議包括：職業聯賽資格不該有不確定性，以確保聯賽的長遠經營；戰隊配合遊戲推廣進行賽事，需提高參予賽事的戰隊補助金額以及訂定公平合理的聯賽制度（轉播權利金、選秀、自由選手..）。

對於華義SPIDER所提出的議題，閃電狼品牌經理Owen受訪時回應，閃電狼最大收入比例來自贊助商、週邊商品販售及比賽獎金，Riot Games在這一塊目前只有給予保障LMS選手的最低薪資及基本開銷輔助，「但這些輔助是遠遠不及戰隊支出」。

「你說的分潤，定義應該是我的利潤多，大家就分得多，這才是分潤機制嘛。」Owen指出，但目前雙邊的架構只有補貼款，沒有所謂的分潤機制。

至於所謂的戰隊營收管道受限，Owen回應，不確定華義想提的是哪一塊，但就他能想到的，Riot Games有規定《英雄聯盟》戰隊不太能夠接工商代言，例如戰隊要去外面打表演賽，不可以五個人一起打，只能以個人名義，打的比賽也只有Riot Games官方認證的比賽，如IEM才行。

限制還包括《英雄聯盟》職業選手不得代言競品類遊戲，「這就是很大的限制，電競選手不能代言遊戲，他最能代言或是能帶來最多收入的當然就是遊戲」，Owen指出，你叫他們代言其他東西，但廠商不見得會想找他們，但他可以理解不得代言競品的想法，只能說這就是相對的限制。

對於閃電狼來說，會期待怎樣的分潤機制？Owen回應，首先當然是選手補助制度，還包括門票收入以及廣告，他認為大家要坐下來一起討論，遊戲比賽要有怎樣的收入，再來談分潤。他也相信，Riot Games會願意回應華義的訴求和大家好好談。

「整個制度還有很多可以討論跟進步空間。」Owen相信華義的聲明也是所有戰隊期待有更好的制度，不是為了真的能夠賺錢，而是希望可以打平就好，「目前大家都虧得很辛苦，甚至連打平都不要去想，當作是我們有些投資在這塊，是不是可以不要虧那麼多」。