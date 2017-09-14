菅野先發巨人力拚季後賽門票 今日賽事預告與轉播

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

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美職方面，洋基派出賈西亞（Jaime Garcia）掛帥，對上光芒王牌亞契（Chris Archer）系列戰前兩戰雙方各拿一勝，關鍵第三勝誰能拿下?就看是賈西亞能夠拿到轉戰洋基後的第一勝亦或是光芒人氣王牌亞契能夠在家守住勝利。

運動家對上紅襪，運動家派出新秀卡頓（Jharel Cotton）希望能夠壓制住紅襪兇猛打線，前一場遭到紅襪貝茲（Mookie Betts）單場6分打點帶動下慘遭打爆，紅襪方面乘勝追擊，將派出從七月底開始七次先發中，繳出5勝2敗防禦率2.79的費斯特（Doug Fister）應戰。

道奇前一場靠著王牌克蕭（Clayton Kershaw）好投，拿世仇巨人中止11連敗，今天派出日籍強投達比修有出征，對上巨人先發摩爾（Matt Moore），道奇雖然季後賽門票已十分牢靠，但美聯龍頭印地安人挾帶著20連勝不止的氣勢，追到雙方僅剩4場勝差，今年世界大賽將由年度戰績第一獲得主場優勢，所以道奇全隊上下需趕緊找回狀態才行。

晚間中華職棒兩地開打，天王山之戰來到了第二戰，前一場Lamigo桃猿靠著再見暴投贏得比賽，下半季以一場勝差暫居第一，今日統一派出麥克爾先發，桃猿則派出本土勝投王「姐姐」王溢正先發應戰。

兄弟將在主場面對悍將來襲，雙方派出洋投對決，不過兩者近況皆不佳兄弟羅曼目前三連敗五連不勝、富邦方面力猛二連敗也是五連不勝中，明天將有一位中止連敗。

日職方面，巨人與阪神世仇對決雙方都派出王牌應戰，巨人派出防禦率僅1.69傲視全聯盟的菅野智之先發，阪神則是派出球隊勝投王秋山拓巳應戰，可望形成一場投手大戰。陽岱鋼昨晚繳出5支5的瘋狂表現，今判能延續手感幫助巨人力拚季後賽門票。

西武與樂天之戰，雙方也都派出先發輪值中防禦率最低的組合，西武推出菊池雄星來面對樂天的岸孝之。羅德與日本火腿之戰，羅德派出關谷亮太對上日本火腿的有原航平。

MLB

07:00 洋基 vs. 光芒 （民視）

07:00 運動家 vs. 紅襪 （FOX體育）

10:00 道奇 vs. 巨人 （FOX體育三台）

中職

18:35 富邦悍將 vs. 中信兄弟 <新莊>（緯來體育、緯來育樂、愛爾達體育、CPBLTV）

18:35 統一獅 vs. Lamigo 桃猿 <桃園> （ELEVENSPORTS、愛爾達體育、CPBLTV）

日職

16:55 巨人 vs. 阪神 （ELEVEN SPORTS）

17:00 西武 vs. 樂天 （FOX體育）

17:00 羅德 vs. 日本火腿 （FOX體育三台）