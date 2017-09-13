日職》5安力挺同隊11年麻吉！陽岱鋼助吉川光夫奪巨人首勝

吉川光夫今繳出6局無失分的優質先發。（取自巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天踢館世仇阪神以7：2取得勝利，拿下2隊最近10場交手中的第6勝，除陽岱鋼單場5支5充分發揮「核彈頭」的角色外，先發投手吉川光夫也演出優質先發，主投6局無失分，本季第6度先發終於獲得巨人生涯首勝。

吉川光夫與陽岱鋼自日本火腿已並肩作戰11年，2人今天表現都相當優秀，陽岱鋼5支5外還有1分打點演出，吉川光夫除壓制阪神打線外，2局打擊時還造成阪神內野守備失誤，送回1分打點，最後還靠洋砲麥基的全壘打回本壘得分，堪稱巨人單局攻下6分的最關鍵一棒。

陽岱鋼用表現力挺同隊11年的好夥伴。（取自巨人官方推特）

吉川光夫本季戰績1勝2敗，賽後防禦率降為3.27，本季他出賽的9場比賽中，陽岱鋼繳出22支11的成績，打擊率高達5成，用行動力挺這位一路從火腿到巨人的好隊友。

吉川光夫賽後與隊友一一擊掌道謝：