巴黎3度落選終圓夢 確定主辦2024奧運

〔中央社〕國際奧林匹克委員會今天宣布由巴黎主辦2024年奧林匹克運動會。巴黎上次作為奧運地主城市已是1924年，其後3度申辦都落選，這次終於得償所願，兩次盛會正好相隔百年。

巴黎曾於1900年、1924年主辦夏季奧運。其後，巴黎分別於1992年、2008年、2012年申請奧運主辦權，但依序輸給巴塞隆納、北京和倫敦。

巴黎歷經3度失敗，這次捲土重來，仰仗法國促成巴黎氣候協定的氣勢，主打環保節能，承諾在路線設計上盡量縮短場館之間的距離，開發綠能運輸工具，增設自行車專用道等，致力於大幅降低碳排放量，打造有史以來「最綠的奧運」。

國際奧會（IOC）於7月同意，由巴黎與洛杉磯主辦2024年和2028年奧運，兩個城市可自行協調要主辦哪一屆。巴黎一直以來的目標只有2024年，洛杉磯也願意延後承辦，雙方與國際奧會達成共識後，今天宣布主辦城市只是一個程序。

巴黎申奧單位聲稱，大巴黎地區已有多數現成體育場館，不會增加太多財務負擔，總經費可控制在66億歐元（約新台幣2360億元）左右，且可望創造50億到110億歐元的經濟效益。

巴黎需要新建的主要場地有兩個，分別是選手村和水上運動中心，先不論7年時間是否足以完成工程，以過去經驗而言，籌辦奧運的預算極易超支，這是巴黎的隱憂之一。

另一個要面對的挑戰是安全風險，內政部長柯隆布（Gerard Collomb）昨天才在國會報告時說，今年已阻止了12起境內恐怖攻擊計畫。巴黎的安全風險本來就高，有國際盛事時，更可能成為目標。

「費加洛報」（Le Figaro）引述巴黎申奧單位副總監阿洛伊席歐（Michael Aloisio）的說法表示，奧運籌辦委員會（Cojo）規劃1億8600萬歐元預算用於加強各場館的維安工作，還有公權力負責一般維安。

法國民意調查機構伊佛普研究所（Ifop）與「星期日報」（JDD）於9月10日公布一項調查結果，顯示83%的法國人認為巴黎主辦2024年奧運是好消息。