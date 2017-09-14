MLB》1.1局4K鎖光芒 查普曼生涯200次救援到手（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基對光芒三連戰最終回，先發J．賈西亞（Jaime Garcia）僅投4.2局用78球就被換下場，交由4名牛棚投手合力守成，查普曼（Aroldis Chapman）飆4K拿下生涯第200次救援成功，助洋基以3：2險勝光芒，總教練也在賽後解釋調度考量。

季中被交易到洋基的J．賈西亞，轉隊至今5場先發吞1敗，始終與勝投無緣，今對光芒先發前4局僅挨陽春砲掉1分，洋基以3：1領先，5局上J．賈西亞連續解決2名打者後被敲安打，總教練決定喊停換投，J．賈西亞差1個出局數未能取得勝投資格。

接手的格林（Chad Green）主投1.1局飆3K未被敲安，坎利 （Tommy Kahnle）和畢坦西斯（Dellin Betances）接力延續無失分，8局下2出局查普曼登板，保送後被敲安丟掉1分，隨後回神飆4K關門，收下生涯第200次救援成功，由格林獲得勝投，先發J．賈西亞則連5場無關勝敗，轉隊首勝仍未開胡。

J．賈西亞無緣轉隊首勝。（USA Today Sports）

J．賈西亞賽後表示，他不曾在被總教練換掉的時候開心過，因為他的目標就是要投到第8、第9局，盡可能拉長局數，但這並不是他能決定的，「我的工作就是專注投球，直到被換下場，今天他們把我換掉、達到效果（球隊贏球），我們拿下重大勝利。」J．賈西亞說。

總教練吉拉迪則回應，他能夠理解J．賈西亞可能會因為提前被換下場、差1出局沒能拿到轉隊首勝而感到失望，但他強調比賽調度是以大局為重，前天他也讓沙巴西亞（CC Sabathia）先發4.1局就退場，「我想如果現在是6月、7月，我會讓他繼續丟，但我們現在正在拚季後賽，得做些個人犧牲。」總教練吉拉迪說。

洋基目前以79勝66敗暫居美聯東區第二，與分區龍頭紅襪競爭激烈，勝差始終卡在3.5場附近僵持不下，洋基明起將展開主場七連戰，先與近況低迷吞6連敗的金鶯進行4連戰，後3場的對手是遊騎兵。

查普曼4K關門獲生涯第200次救援成功。（法新社）