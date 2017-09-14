MLB》哈波恢復打擊練習 季後賽回歸希望濃厚（影音）

哈波復健近況順利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季率先封王的國民再迎捷報，膝傷復健中的「強打少年」哈波（Bryce Harper）已恢復輕度打擊練習，趕在季後賽首戰歸隊的希望更加濃厚。

哈波上月初因壘包濕滑、踩壘時滑倒重創左膝，雖未造成十字韌帶斷裂等嚴重傷勢，但仍有嚴重骨頭瘀傷和小腿拉傷情形，哈波隨後積極治療復健，盼能趕在國聯分區系列賽首戰回歸，目前進展順利，已循序漸進恢復慢跑和輕鬆傳接球練習，今對勇士賽前也和防護員沿著外野牆邊持續慢跑。

總教練貝克（Dusty Baker）透露哈波已恢復輕度棒球活動，包括打T座的揮棒練習，也進打擊籠展開輕量打擊練習（打Toss），一切正在進步當中，表示球團目前的計畫是，只要哈波的膝蓋已足以負荷，他們會盡快讓哈波回來打擊，但跑步衝刺的部分尚需從長計議。

官網認為國民現階段的關鍵就是維持、照顧球員的健康狀況，因肩部酸缺陣5戰的外野手渥斯（Jayson Werth）今已重返先發，重砲二壘手墨菲（Daniel Murphy）則因頸部僵硬高掛免戰牌，官網點出在例行賽的最後三週，總教練貝克得為調度安排煞費苦心，不僅要讓先發戰將適度休息調整，另一方面又得確保球員能維持手感、備戰季後賽。

哈波上週恢復傳接球練習：