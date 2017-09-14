MLB》曾仁和登大聯盟！ 明天先發戰大都會

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊宣布將拉上22歲台灣投手曾仁和，明天不僅要到瑞格利球場獲頒年度最佳小聯盟投手，更要在早上8點5分先發出戰大都會隊，迎接大聯盟生涯初登板，《民視》已搶先宣布將會轉播這場比賽。

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根據《芝加哥論壇報》報導，在小熊3A總教練佩威（Marty Pevey）的背書下，總教練梅登（Joe Maddon）決定給曾仁和一個機會，將左投先發蒙哥馬利（Mike Montgomery）從輪值放回牛棚，舒緩左手後援威爾森（Justin Wilson）不穩的問題。

曾仁和本季在小聯盟合計先發24場，戰績13勝4敗，145.1局僅被敲127支安打，另有122次三振、38次保送，防禦率2.54，其中在3A表現又比2A更出色，戰績6勝1敗，防禦率僅1.80。

來自高雄的曾仁和，2013年以簽約金162.5萬美元（約新台幣4874萬元）加盟小熊隊，首年在小聯盟就獲頒年度最佳投手，4年生涯總計32勝20敗、防禦率3.17，如今終於如願登上最高殿堂，成為台灣史上第14人、投手第10人。

曾仁和明早8點5分先發戰大都會，對方將派出魯戈（Seth Lugo）應戰，他本季戰績6勝4敗、防禦率4.64。截至昨日賽後，小熊以78勝66敗暫居國聯中區第一，僅領先狀況火熱的紅雀2場勝差，曾仁和身肩助隊保持領先的重任。

曾仁和明天迎接大聯盟生涯初登板。（取自曾仁和臉書）

