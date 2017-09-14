MLB》布魯斯三分砲 印地安人21連勝創美聯紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天靠布魯斯（Jay Bruce）的三分砲，以及牛棚合計3.1局無失分，終場以5：3擊敗老虎，創下美國聯盟首支21連勝的球隊，也追平1935年芝加哥小熊的紀錄。

印地安人首局掉1分，但下個半局靠布魯斯的三分砲超前，這是他本季第34轟，追平2012年生涯最多轟紀錄。3局下英卡納西恩（Edwin Encarnacion）安打再添1分，6局上老虎靠卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）、羅邁（Andrew Romine）連續安打追2分，印地安人這時啟用牛棚，4名投手合計3.1局無失分，加上印隊培瑞茲（Roberto Perez）7局下的陽春砲，終場贏得比賽。

印地安人先發克萊文傑（Mike Clevinger）5.2局失3分1分責失，奪本季第10勝。終結者艾倫（Cody Allen）1局無失分奪本季第27個救援點；老虎先發法默（Buck Farmer）4局4失4分，吞本季第3敗。

自台灣時間8月25日後，印地安人開啟連勝之旅，先發投手19勝0敗防禦率僅1.70，在這21場當中，印地安人共攻下139分（包含41發全壘打），對手僅得35分，展現印地安人投手群的強大壓制力。

大聯盟最長連勝紀錄為1916年紐約巨人的26連勝，但中間有1場比賽因雨打到8局與對手握手言和。紐約巨人在1958年移至舊金山，成為舊金山巨人。

印地安人創下21聯勝。（法新社）

布魯斯敲三分砲。（USA Today Sports）

印地安人創下21聯勝，滿場球迷喝采。（USA Today Sports）