MLB》曾仁和獲小熊農場年度最佳投手 4台將在大聯盟創紀錄

曾仁和。（圖片取自芝加哥小熊官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊隊台灣好手曾仁和將登上大聯盟，明天於主場對大都會先發，賽前他將獲頒小熊小聯盟年度最佳投手獎，這是他二度獲獎。曾仁和成為今年台灣第5名球員上大聯盟。

今年台灣旅美球員中，除了馬林魚的陳偉殷外，光芒胡智為、紅襪林子偉、釀酒人王維中先後登上大聯盟，曾仁和是本季台灣第5位上大聯盟的球員，其中胡智為、林子偉、曾仁和都是生涯首度站上大聯盟。曾仁和成為台灣第14人登上大聯盟舞台的球員。

另外，除了胡智為外，目前陳偉殷、林子偉、王維中都在大聯盟，加上曾仁和，同時4位台灣選手在大聯盟，創下台灣棒球記錄。

曾仁和本季在2A、3A打滾，其中他在3A繳出6勝1敗防禦率1.80的優異成績，55局投球被敲48支安打，被打擊率2成35，每局被上壘率為1.13。總計曾仁和今年在小聯盟，有著13勝4敗防禦率2.54的成績。

明天對大都會賽前，小熊隊將頒給曾仁和小聯盟年度最佳投手獎，這是他自2014年後再度獲獎。

王維中。（資料照，法新社）

胡智為。（資料照，USA Today Sports）

林子偉。（資料照，美聯社）

陳偉殷。（資料照，USA Today Sports）