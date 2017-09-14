MLB》超暖心！ 大聯盟圓7歲女孩世界大賽開球夢

黛爾森戴著橘色義肢為金鶯隊開球。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕即使因罕見疾病，右手必須裝著像機械手臂般3D列印的義肢，小女孩黛爾森（Hailey Dawson）仍不讓任何困難阻礙自己熱愛棒球的心，7歲的她在今年即將完成她人生中的重要大事─就是在今年的世界大賽（World Series）擔任開球嘉賓。

7歲的黛爾森罹患罕見的波蘭氏症候群導致右手手指殘缺，讓她無法用右手抓握物品。不過透過內華達大學工學院的幫忙後，經過多年的改良與適應，終於找到適合黛爾森的義肢。而不只熱愛棒球，自己更是社區棒球隊的成員之一的黛爾森，戴上義肢後不但學會了寫字，更已經能用棒球傳接球，化不可能為可能。

7-year-old Hailey Dawson wants to throw out the first pitch at every MLB ballpark with her 3-D printed hand pic.twitter.com/onStqhEzyB — Bleacher Report （@BleacherReport） 2017年9月7日

黛爾森在2015年就曾用裝著義肢的右手站上金鶯隊主場開球，今年6月也再度成為國民的開球嘉賓。而根據美國媒體Bleacher Report報導，黛爾森的夢想，就是希望能到大聯盟所有球場開球，不少球隊看到這則報導後，都主動邀請黛爾森，希望能幫助她達成目標，而稍早大聯盟更直接公佈，在今年世界大賽的第四戰，就會由黛爾森來擔任開球嘉賓。

Wow. @mlb Hailey Dawson（@haileys_hand）分享的貼文 於 2017 年 9月 月 8 2:06下午 PDT 張貼

大聯盟營運長派提特（Tony Petitti）在受訪時說：「黛爾森的故事非常振奮人心，所以我們的營運團隊壓倒性地支持她，幫助她完成在每個球場開球的夢想。」而派提特也開心的宣布黛爾森即將擔任世界大賽的開球嘉賓，並全心期待她與她家人們的到來。