MLB》超暖心！ 大聯盟圓7歲女孩世界大賽開球夢

〔體育中心/綜合報導〕即使因罕見疾病,右手必須裝著像機械手臂般3D列印的義肢,小女孩黛爾森(Hailey Dawson)仍不讓任何困難阻礙自己熱愛棒球的心,7歲的她在今年即將完成她人生中的重要大事─就是在今年的世界大賽(World Series)擔任開球嘉賓。

7歲的黛爾森罹患罕見的波蘭氏症候群導致右手手指殘缺,讓她無法用右手抓握物品。不過透過內華達大學工學院的幫忙後,經過多年的改良與適應,終於找到適合黛爾森的義肢。而不只熱愛棒球,自己更是社區棒球隊的成員之一的黛爾森,戴上義肢後不但學會了寫字,更已經能用棒球傳接球,化不可能為可能。

