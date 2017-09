MLB》印地安人奪21連勝 詹皇祝賀、想預約40連勝（影音）

詹姆斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕印地安人奪21連勝,身為克利夫蘭騎士隊當家球星的詹姆斯(LeBron James),他透過影片祝賀,並希望印地安人能創下40連勝的紀錄。

詹姆斯透過自己創辦的多媒體網站「永不間斷」(Uninterrupted)發布影片,向印地安人恭喜奪21連勝,「我必須說這是不可思議的。」他說,如果印地安人能奪40連勝,就會再送上一段影片。他在影片中稱印地安人(Indians)是「Windians」,特別用勝利(WIN)的發音來突顯。

2013年效力邁阿密熱火時,詹姆斯曾創下27連勝的紀錄,他說,「當時每晚比賽壓力非常大。」他指出,印地安人去年在世界大賽爭冠失利,現在球隊重新振作,「所以值得讚揚,要持續下去。」

詹姆斯想要印地安人好手林多(Francisco Lindor)的球衣,並想註冊他的商標,「我甚至想要商標,所以我就能賣印有林多名字的衣服、或是其他東西。」

“The Cleveland WINdians™” — @KingJames sends his congrats to the @Indians for their historical win streak. pic.twitter.com/wcX9HTO75L