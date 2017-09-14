MLB》印地安人奪21連勝 詹皇祝賀、想預約40連勝（影音）

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人奪21連勝，身為克利夫蘭騎士隊當家球星的詹姆斯（LeBron James），他透過影片祝賀，並希望印地安人能創下40連勝的紀錄。

詹姆斯透過自己創辦的多媒體網站「永不間斷」（Uninterrupted）發布影片，向印地安人恭喜奪21連勝，「我必須說這是不可思議的。」他說，如果印地安人能奪40連勝，就會再送上一段影片。他在影片中稱印地安人（Indians）是「Windians」，特別用勝利（WIN）的發音來突顯。

2013年效力邁阿密熱火時，詹姆斯曾創下27連勝的紀錄，他說，「當時每晚比賽壓力非常大。」他指出，印地安人去年在世界大賽爭冠失利，現在球隊重新振作，「所以值得讚揚，要持續下去。」

詹姆斯想要印地安人好手林多（Francisco Lindor）的球衣，並想註冊他的商標，「我甚至想要商標，所以我就能賣印有林多名字的衣服、或是其他東西。」

“The Cleveland WINdians™” — @KingJames sends his congrats to the @Indians for their historical win streak. pic.twitter.com/wcX9HTO75L — UNINTERRUPTED （@uninterrupted） 2017年9月13日

詹姆斯。（資料照，美聯社）

詹姆斯。（資料照，美聯社）