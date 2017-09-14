日職》挑戰大聯盟延續二刀流？ 洋基總教練看好大谷翔平

洋基總教練看好大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職球星大谷翔平確定今年季後赴美挑戰大聯盟，是否延續招牌投打二刀流備受關注，洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）看好大谷有機會繼續投打雙棲，對於大谷的強烈鬥志給予高度肯定。

「大谷翔平的確讓人很感興趣，我對他的了解還不是很深，只是聽過很多有關他的報導，今天曾被問到，一個傢伙有可能除了投球、有時還擔任指定打擊嗎？我想這是有可能的。」洋基總教練吉拉迪說。

大谷翔平前天先發出賽，吸引多達16支大聯盟球隊共32人大陣仗到場觀戰，美媒報導響尾蛇、金鶯、紅襪、小熊、紅人、印地安人、道奇、海盜、水手、遊騎兵、藍鳥和國民等隊伍皆名列其中，其中以洋基總管凱許曼（Brian Cashman）最為搶眼。

洋基總管凱許曼婉拒對這次赴日看大谷翔平的行程發表意見，洋基總教練吉拉迪則相當看好大谷投打二刀流的能力，表示他只會在大谷先發前一天稍微擔心一下，指出若大谷能擔任指定打擊，確實可造就一個獨特的角色定位，有助他在球隊名單中爭得一席之地。

「對我來說，有時候你得採用六人輪值，當那個位置空出來，事情就變得容易多了，而且能有很多不同的事情可以做（調度安排）。」總教練吉拉迪說。大谷翔平目前在日職5年先發出賽80場拿下40勝15敗，勝率7成27，生涯防禦率2.57。打擊部分出賽390場，累積285安47轟163分打點，生涯打擊率2成86。

對於大谷不惜受限簽約新制、甘願年薪縮水也要盡快赴美挑戰的決心，總教練吉拉迪則說：「薪水應該是不會太差啦，但我覺得他很想跟最棒的傢伙一較高下，這真是非常棒呢！每個鬥志高昂、渴望競爭的人心裡都是這麼想的，他們想要挑戰最強的傢伙，看看自己的能耐在哪裡。」

大谷翔平今年季後將赴美挑戰大聯盟。（資料照，美聯社）