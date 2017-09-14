歐冠》「C羅」王者歸來梅開二度 皇馬擊敗尼古西亞

C羅解禁重返球場就梅開二度。（路透社）

〔體育中心／台北報導〕歐洲冠軍聯賽第一輪，由衛冕冠軍皇家馬德里在主場伯納烏球場，迎戰尼古西亞希臘人競技，皇馬足球天王「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）解禁重返球場，上半場就先率先破門得分，下半場主罰點球又成功射門，再加上後衛拉莫斯（Sergio Ramos）漂亮的倒勾射門進球，最終就以3：0擊敗尼古西亞。

C羅在西班牙超級盃第一回合，率領皇家馬德里到巴塞隆納作客時，因不滿裁判給出「2黃換1紅」下場，動手推擠裁判，慘遭禁賽五場，也讓C羅除了在超級盃第二回合無法出賽之外，西甲賽季也要等9月20日才能亮相，幸好歐冠戰場並沒有影響。

開賽10分鐘，尼古西亞就先展開攻勢，拉戈（Roberto Lago）起腳遠射，不過皇馬門將納瓦斯（Keylor Navas）雙手一推直接化解危機。第12分鐘，皇馬從中場展開反攻，貝爾（Gareth Bale）將球橫傳至禁區，跟進的C羅馬上推射率先破門，1：0領先尼古西亞。

下半場第51分鐘，貝爾從左側傳中路，球擊中禁區防守球員拉戈的肩膀，裁判吹12碼罰球，C羅穩穩踢進，本役梅開二度，皇馬2：0保有領先，第61分鐘皇馬攻勢再起，貝爾禁區頭錘雖然遭阻擋，但接下來拉莫斯（Sergio Ramos）立刻補上一記精彩的倒鉤射門，終場皇馬就在主場以3：0擊敗尼古西亞。

皇馬隊長拉莫斯精彩的倒鉤射門得分。（路透社）