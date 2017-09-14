MLB》不爽裁判？ 老虎捕手漏接 主審遭147公里速球直擊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕老虎力圖中斷印地安人的連勝，比賽中卻因不滿好球帶判決，讓先發捕手麥肯（James McCann）、老虎總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）先後遭裁判驅逐出場。替補的捕手希克斯（John Hicks）疑似故意漏接，害主審直接被小白球砸到，引發爭議。

老虎先發麥肯3局下不滿主審好球帶判決，轉身向主審沃爾科特（Quinn Wolcott）理論，就遭趕出場，阿斯瑪斯出來力挺子弟兵，也遭驅逐出場。老虎主砲手卡布雷拉（Miguel Cabrera）這時在休息區做出手勢，諷刺裁判好球帶。

老虎之後派希克斯接替蹲捕，3局下印地安人攻占滿壘，老虎先發法默（Buck Farmer）投出一顆約91.8英哩（約147.7公里）的速球，希克斯沒有接到，小白球直接砸到沃爾科特的左胸，讓他當場倒地。希克斯只回頭看了一下主審，接著把球撿起，往投手丘走過去，沒有關心主審是否受傷。印地安人打者迪亞茲（Yandy Diaz）、以及一壘審則上前關心。

希克斯事後解釋，「我當時要求投手丟速球，但法默搖頭，所以我就叫他投滑球，但他以為我是要速球。」他強調，當時是滿壘的情況，不可能有故意砸主審，「有那種想法都是荒謬的。」

沃爾科特（左）被球砸到，倒在地上。（USA Today Sports）

老虎總教練阿斯瑪斯（中）、捕手麥肯（右）遭驅逐出場。（法新社）