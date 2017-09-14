MLB》2013年經典賽遭受震撼 曾仁和4年歷練登上大聯盟

曾仁和。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊台灣22歲投手曾仁和明天將登大聯盟，生涯初登板面對大都會先發，他成為台灣第14位登上大聯盟的好手。曾仁和過去在2013年世界棒球經典賽遭受「震撼教育」，經過美職4年歷練後，如今站上大聯盟舞台。

2013年，當時18歲的「土虱」曾仁和以高中強投之姿入選台灣隊，他在經典賽熱身賽對上古巴隊，先發1.1局被擊出10支安打失9分，提前退場。接著經典賽時，曾仁和在面對荷蘭之戰中繼，僅投0.1局丟1K、2保送就退場。

當時的總教練謝長亨賽後笑說，「曾仁和的表現，讓我的胃有點痛。」台灣隊接著在複賽面對古巴，曾仁和後援0.2局失1分，還被古巴強打戴斯潘（Alfredo Despaigne）砲轟，該場台灣隊以0：14慘敗。

曾仁和。（資料照，記者林正堃攝）

之後，曾仁和與小熊隊簽約，簽約金為162.5萬美元，是台灣旅美球員第4高。2014年正式赴美，他第一年就在1A繳出6勝1敗防禦率2.40的成績，獲得當年小熊隊農場年度最佳投手，還被大聯盟官網選為2014年20大新秀第13名，甚至權威媒體《棒球美國》（Baseball America）選曾仁和選2014年小熊農場最佳的控球和變速球。

曾仁和本季在2A和3A打滾，合計繳出13勝4敗防禦率2.54的成績，明天將在大聯盟初登板先發，賽前將獲頒小熊隊農場年度最佳投手。

曾仁和。（圖片取自小熊3A官方推特）