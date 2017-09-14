棒球》張泰山不惑之年勇赴澳職 勉青年堅持追夢

40歲的棒球運動員張泰山還沒退休，以不惑之年加入澳洲職棒，今天也受邀到世新大學對新生演講，並下場指導該校棒球隊，享受棒球熱情。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕40歲的棒球運動員張泰山雖在中職20年、赴日1季，如今還沒退休，昨日正式加盟澳洲職棒，繼續享受在球場奔馳的滋味，他今天也來到世新大學，勉勵大一新生，以自身運動職涯的經驗，要年輕人「勇於挑戰、永不放棄、追逐夢想！」

世新大學今天舉辦新生典禮，棒球運動員張泰山也受到演講，他上台暢談個人職涯與心得，「從小只是為了一顆饅頭、一罐牛奶打球」，到了成棒、職棒，目標轉變成國手與明星，雖然每個階段都有夢想，但他說：「最重要的是堅持自己想做的事！」

張泰山還說，在中華職棒打了20年之後，後來放下身段，到日本獨立聯盟1季，那邊都是18到24歲的小朋友，自己則是老人家，但卻在小朋友身上看見棒球的初衷，當地環境真的很差，沒有贊助、沒有薪水，但小朋友無論生活多艱困，都有一個夢，就是進日本大聯盟。

張泰山說，在台灣打了20年，本來思考退休，但就因為兒子一句話「爸爸我不希望你退休！」重新燃起打球夢想，赴日1季後歸國，透過好友牽線，又再度跑到澳洲職棒，「為何我要繼續打球？因為我身為棒球人，我有屬於自己的夢想，我還想在球場上奔馳！」

張泰山勉勵青年，也學習棒球場上的運動精神，享受與人拚勁，追求高張力、高強度的比賽，還說自己雖40歲，在澳職平均選手僅20歲出頭，但他說：「人就是要勇於挑戰，永不放棄、追逐夢想！」

40歲的棒球運動員張泰山還沒退休，以不惑之年加入澳洲職棒，今天也受邀到世新大學對新生演講，並下場指導該校棒球隊，享受棒球熱情。（記者吳柏軒攝）