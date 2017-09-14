MLB》克蕭、達比修有接力摘勝 道奇國西封王倒數M7（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨中止11連敗、晉級季後賽的道奇，今乘勝追擊於主場再挫巨人，日籍強投達比修有先發7局無失分飆5K，被當地媒體譽為轉隊後最佳表現，新人王熱門貝林傑（Cody Bellinger）開轟包辦3打點，助道奇以4：1擊敗巨人，國聯西區封王魔術數字降至M7。

道奇今於首局就率先搶分，席格（Corey Seager）挨觸身保送上壘，貝林傑一棒掃出三壘打送回道奇第1分，佛西瑟（Logan Forsythe）補上二壘打再下一城，5局上貝林傑扛出兩分砲，助道奇取得4：0領先。根據大聯盟Statcast™系統測量，這發全壘打飛行距離441英呎，為貝林傑本季個人第二遠紀錄，貝林傑累積37轟、只差1轟就追平國聯史上菜鳥開轟紀錄，目前國聯只剩對國民未開轟。

貝林傑差1轟追平國聯菜鳥紀錄。（USA Today Sports）

超過一個月未摘勝的達比修有此役表現精彩，首局擋下可能的穿越安打，策動雙殺化解得點圈有人危機，3到6局連續解決12名打者，直到7局下開局才又被敲安，但達比修有寫意再度製造雙殺，只花4球結束巨人進攻，7局投完用87球退場休息。巨人全隊僅有5安、9局下追回一分無奈吞敗。

近三場先發全敗、期間防禦率高達9.49的達比修揚眉吐氣，拿下暌違一個月的勝投，助道奇連兩天贏球，國聯西區封王數字也降為M7。達比修此役先發7局只挨3支一壘打沒有失分，送出5次三振沒有保送，與王牌克蕭（Clayton Kershaw）「背靠背」摘下勝投。

《洛杉磯時報》稱讚達比修像克蕭一樣耐投，轉隊至今已繳2場7局無失分好投，《NBC4》當地報導則以達比修表現回穩為題，盛讚生涯首次碰上球隊勁敵巨人、達比修有投出披上道奇球衣以來的最佳先發，主投7局0失分飆5K無保送，與轉隊首戰對大都會7局無失分表現不相上下。

達比修有生涯首度對巨人先發7局無失分。（法新社）

達比修與克蕭接力摘勝，道奇國西封王魔術數字降至M7。（取自道奇官方推特）