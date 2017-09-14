MLB》差1人就有勝投資格 洋基投手遭換下場超不爽 （影音）

Joe Girardi followed up with Jaime Garcia. Garcia looks like he wants nothing to do with the conversation. #Yankees pic.twitter.com/kymrKuufKR — Gary Phillips （@GaryHPhillips） 2017年9月13日

〔體育中心／綜合報導〕洋基先發投手J．賈西亞（Jaime Garcia）今天面對光芒僅投4.2局就被換下場，他相當不開心，總教練吉拉迪（Joe Girardi）還特別在休息區跟他解釋原因。

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5局下2出局光芒攻占一壘，J．賈西亞這時的用球數僅78球，但吉拉迪卻走上投手丘換投，讓他相當不悅，回到休息室後，吉拉迪還跟他解釋原因，但J．賈西亞眼神卻不時看其他地方，似乎不想正眼看吉拉迪。

「當教練換我下場時，我不認為我會很高興。我的目標是能投到第8、或第9局。」J．賈西亞表示，他不想退場，想在比賽中投得更長，「我的任務就是投球解決對方，直到我退場，今天我被換下場，團隊為我們贏得勝利。」

洋基此戰以3：2贏球，加上紅襪輸球，兩隊勝差縮小至3場。吉拉迪賽後也表示，「我告訴我的球員，『我不想把你換下場，我也想要你留在場上』。」他說，自己不會因為這樣的事情而生氣。

吉拉迪指出，賽前與美聯東區龍頭紅襪有4場勝差，「我認為若是在例行賽剛開打的時候，我可能會將他留在場上，6月、7月的時候也是，但賽季到了這個時刻，你必須做一點個人犧牲。」

J．賈西亞季中被交易到洋基，本季先後待過勇士、雙城、以及洋基，戰績5勝9敗防禦率4.35，但他在洋基6場先發中，繳出0勝2敗防禦率4.60，仍未拿下轉隊首勝。

J．賈西亞。（資料照，美聯社）