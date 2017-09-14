電競》暴雪嘉年華推虛擬門票 海外也可觀賞現場活動

一年一度的暴雪嘉年華BlizzCon將於11月4日、5日於美國舉行。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕暴雪嘉年華BlizzCon將於11月4日、5日於美國舉行，為了讓無法前往現場參與盛會的粉絲能收看活動轉播內容，暴雪娛樂推出「虛擬門票」，只要購買了就可以在「BlizzCon綜覽頻道」觀賞現場每一舞台內容的直播及回放。

「BlizzCon綜覽頻道」將扮演虛擬門票的官方導覽，主持人會帶領觀眾綜覽會場、分享幕後花絮，並透過獨家訪問深入了解遊戲內容。虛擬門票還將包含：暴雪娛樂遊戲專屬BlizzCon虛寶、客製化觀賞清單、活動內容能在一個月內隨選重播及電競觀賞與BlizzCon開幕週賽事等。

購買虛擬門票將贈送熱門Blizzard遊戲專屬虛寶，包括《魔獸世界》陣營專屬坐騎：暴風城掠天艦（聯盟）以及奧格瑪劫敵艇（部落）。（暴雪娛樂提供）

「BlizzCon是所有暴雪玩家社群的慶典，包含世界各地在家觀看BlizzCon的廣大玩家。有鑒於此，我們今年將帶來全新虛擬門票體驗，帶來涵蓋每一個舞台的精彩內容轉播。」暴雪娛樂執行長暨共同創辦人Mike Morhaime表示：「很興奮今年能讓觀眾以前所未有的近距離體驗BlizzCon，也迫不及待讓在家收看及親臨現場的玩家一起加入我們的行列。」

此外，現場也將舉行暴雪娛樂旗下遊戲電競賽事，包括：《星海爭霸II》WCS世界盃聯賽、《暴雪英霸》HGC、《魔獸世界》競技場世界盃聯賽、《爐石戰記》爐邊名人賽及旅店對抗賽決賽，還有《鬥陣特攻》世界盃決賽，都將於暴雪官方網站免費轉播，一起來為台灣代表隊加油！

暴雪嘉年華現場將舉下旗下熱門遊戲電競賽事。（暴雪娛樂提供）